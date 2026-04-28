KLPGA 챔피언스투어 새내기 김보경, 첫 출전 대회에서 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KLPGA 챔피언스투어 새내기 김보경, 첫 출전 대회에서 우승

권훈 기자
입력 2026-04-28 17:37
수정 2026-04-28 17:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 김보경, 챔피언스투어 데뷔전 우승
  • 문지영과 9언더파 동타 뒤 연장 승부
  • 데뷔전 우승 역대 9번째 기록
이미지 확대
KLPGA 챔피언스투어 데뷔전에서 우승한 김보경. KLPGA 제공.
KLPGA 챔피언스투어 데뷔전에서 우승한 김보경. KLPGA 제공.


한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 4차례 우승했던 김보경(40)이 KLPGA 챔피언스 투어 데뷔전에서 우승했다.

김보경은 28일 전라북도 군산에 위치한 군산 컨트리클럽(파72)에서 열린 KLPGA 2026 챔피언스 클래식 1차전(총상금 1억원) 최종일에 문지영을 연장전에서 꺾었다.

김보경과 문지영은 합계 9언더파 135타로 최종 라운드를 마쳐 18번 홀(파4)에서 연장전을 치렀다.

첫번째 연장에서 문지영이 보기를 홀아웃한 사이 파를 지켜 우승했다.

김보경은 만40세 이상만 출전 자격을 주는 KLPGA 챔피언스투어 대회에 처음 출전했다.

KLPGA 챔피언스 투어 데뷔전에서 우승한 선수는 김보경이 역대 9번째다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

김보경은 “아직은 우승했다는 실감이 많이 나지 않는다. 오랜만에 대회에 출전해서 다른 선수들과 함께 라운드하는 것만으로도 충분히 즐거웠는데, 우승까지 해서 기분 좋다”고 말했다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김보경이 KLPGA 챔피언스 투어 데뷔전에서 우승했다
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로