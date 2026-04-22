‘반백년 커피믹스의 아버지’ 조필제 별세

1976년 동서식품 제품 개발 주도

이미지 확대 조필제 전 동서식품 부회장 닫기 이미지 확대 보기 조필제 전 동서식품 부회장

2026-04-22 23면

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세계 최초로 커피와 프림의 일체형 제품인 ‘커피믹스’ 개발을 주도한 조필제 전 동서식품 부회장이 지난 20일 별세했다. 101세.고인은 동서식품이 1976년 12월 최초로 ‘커피믹스’를 출시할 당시 신제품 개발 담당 부사장으로 사업을 이끈 인물이다. 뜨거운 물만 있으면 언제 어디서나 커피를 마실 수 있도록 한 커피믹스는 커피를 다방과 카페의 기호품에서 가정과 사무실의 일상 음료로 바꿨다는 평가를 받는다.1925년 경남 함안에서 태어난 고인은 1950년 서울대 항공조선과를 1회로 졸업했다. 당시 대한조선공사에 입사한 후 제일모직, 새한제지, 제일제당 등의 공장 건립에 관여했다. 1974년 동서식품 기술 수장인 부사장으로 옮겨왔고, 1976년 커피믹스 개발을 이끌었다. 그는 2017년에 펴낸 회고록에서 “커피와 프리마와 설탕을 한꺼번에 배합해 물만 타면 간편하게 커피를 마실 수 있는 방법이 없을까 하는 한 사원의 생각이 개발의 시발점이 됐다”며 “아쉬운 점은 그때 ‘커피믹스’라는 상표등록을 못했다는 점”이라고 밝혔다. 이어 1986년까지 사장·부회장을 지내며 ‘맥심커피’ 등 히트 상품을 출시하기도 했다.빈소는 삼성서울병원 장례식장, 발인 23일 오전 8시. (02)3410-3151