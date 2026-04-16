광나루한강공원 피클볼장 오늘 개장

‘테니스+탁구’… 14개 코트 갖춰
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아빠와 딸로 이뤄진 가족팀이 지난달 29일 서울시 강동구 암사동 광나루한강공원 피클볼장에서 시민참여형 경기를 하고 있다.
서울시 제공
서울시 제공
서울시는 광나루한강공원의 피클볼 전용 구장이 16일부터 운영을 시작한다고 밝혔다.
탁구와 배드민턴, 테니스가 뒤섞인 라켓 스포츠 피클볼은 1965년 미국에서 시작돼 4000만명 이상이 즐기는 인기 종목으로 자리 잡았고, 국내에서도 빠르게 동호인이 늘고 있다. 배우기 쉽고 운동 효과가 뛰어나 갈수록 인기를 얻고 있다.
지난달 29일 개장식 뒤 운영을 준비해온 광나루한강공원 피클볼장은 14면의 코트를 갖췄다. 넉넉한 규모의 코트로 편의성을 높였다. 그늘막과 벤치, 식수대, 안전 펜스 등 다양한 부대시설도 마련됐다. 이용 신청은 서울시 공공서비스예약 홈페이지를 통해 선착순으로 받는다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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박진영 서울시 미래한강본부장은 “광나루한강공원 피클볼장은 시민들이 한강에서 새로운 생활체육을 즐길 수 있도록 마련한 공간”이라며 “앞으로도 시민들이 건강하고 활기찬 여가를 보낼 수 있도록 다양한 체육 인프라를 지속해서 확충하겠다”고 밝혔다.
2026-04-16 23면
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