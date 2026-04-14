오페라 감독 된 성룡… ‘투란도트’ 연출

7월 伊 ‘푸치니 페스티벌’ 개막작

이미지 확대 청룽(성룡) 닫기 이미지 확대 보기 청룽(성룡)

2026-04-15 23면

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홍콩의 대표 액션배우 청룽(성룡)이 오페라 연출가로 데뷔한다.13일(현지시간) 브로드웨이월드에 따르면 청룽은 ﻿ 7~9월 이탈리아 토스카나에서 열리는 푸치니 페스티벌에서 푸치니 오페라 ‘투란도트’의 감독을 맡는다.72회째를 맞는 푸치니 페스티벌은 자코모 푸치니를 기리며 개최하는 이탈리아의 대표 여름 오페라 축제다. 특히 올해는 투란도트가 초연 100주년을 맞는 해다. 이에 따라 투란도트는 페스티벌 개막작으로 7월 17일 무대에 오른다.푸치니의 마지막 작품인 투란도트는 옛 중국을 배경으로 한 작품이다. 페스티벌 측은 투란도트의 새로운 프로덕션을 기획하며 작품에 중국 문화를 녹일 수 있는 연출가를 찾다가 청룽을 선택했다고 전했다.청룽은 이번 연출에서 주인공 투란도트를 용으로, 칼라프 왕자를 말로 형상화할 예정이며 무술도 접목할 것으로 알려졌다. 또 테너 로베르토 알라냐, 그레고리 쿤데, 소프라노 에르모넬라 야호, 올가 마슬로바 등 유명 성악가들이 출연진에 이름을 올렸다. 이번 프로덕션은 다음달 중국 광저우와 청두 등에서 먼저 공연돼 중국 관객에게 먼저 소개될 예정이다.1980년대부터 액션 배우이자 영화감독으로 활동하며 큰 인기를 끌었던 청룽은 여러 작품에서 주연과 감독을 겸했다. 대표적으로 ‘용형호제’, ‘폴리스 스토리’ 등이 유명하다.