철원 한탄강 물윗길 탐방객 22만명 다녀가

2026-04-13 23면

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강원 철원군은 2025~2026 한탄강 물윗길 방문객이 22만명을 기록했다고 12일 밝혔다.군은 물윗길을 개방한 지난해 11월부터 이날까지 코스 곳곳에 안전요원을 배치하고 수시로 시설을 점검하며 안전사고를 예방했다. 또한 시·종점을 오가는 셔틀버스를 운행하며 방문객의 편의성을 높였다.2017년 첫선을 보인 물윗길은 유네스코 세계지질공원에 등재된 한탄강 수면에 띄운 부교와 강변을 걷는 산책로로 매년 겨울부터 초봄까지 한시적으로 운영된다. 총길이는 8.5㎞이고 태봉대교와 송대소, 마당바위, 고석정, 순담계곡을 거점으로 한다. 송대소에서는 50만년 전 분출된 용암이 지표면에 흘러내리다 식으며 형성된 4~6각형 모양 지형인 주상절리를 바로 앞에서 볼 수 있다.