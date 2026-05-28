한대희 군포시장 후보 “작은도서관, 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다”

세줄 요약
- 작은도서관 생활밀착형 공공 플랫폼화 공약
- 예산 축소·인력 부족 등 운영난 지적
- 2026년 정책 제안서 전달 및 지원 요청
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한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한대희 캠프 제공
한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 갖고 “작은도서관을 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다”고 공약했다.
‘작은도서관’은 주민의 생활권역 가까운 곳에서 지식정보와 독서문화 서비스를 제공하는 소규모 생활밀착형 공간으로 현재 군포시에는 총 34개의 작은도서관이 운영 중이다.
이곳은 단순한 독서 공간을 넘어 돌봄, 교육, 주민 소통 등 공동체 활동을 지원하는 공공문화 거점 역할을 수행하고 있다.
이날 군포시 작은도서관협의회는 최근 운영 예산 축소와 인력 부족, 실적 중심의 차등 지원 구조 등으로 운영에 어려움을 겪고 있다며, 지역 간 운영 격차를 해소하고 공공적 기능을 회복하기 위한 ‘2026년 정책 제안서’를 한 후보에게 전달했다.
제안서에는 안정적 예산 체계 마련과 운영 인력 및 사서 지원, 노후 시설 환경 개선 및 프로그램 공모, 디지털 역량 강화 및 발전 계획 수립 등이 담겼다.
이새날 서울시의원 “한강해치카 인기 운행… 압구정선착장 접근성 높이며 시민 호응 이어져”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 일대에서 운행 중인 ‘한강해치카’가 시민들의 큰 호응 속에 한강버스 압구정선착장의 접근성을 획기적으로 개선하고 있다고 밝혔다. ‘한강해치카’는 압구정선착장과 서울웨이브, 무지개분수 일대를 순환하는 친환경 관람형 이동 수단으로, 현재 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다. 특히 신사나들목과 압구정선착장 간의 이동 편의성을 대폭 높이면서, 한강공원을 찾는 방문객들의 이용 만족도를 이끌어내는 데 핵심적인 역할을 하고 있다는 평가다. 이번 해치카 운행은 평소 한강공원 접근성 개선과 시민 이동 편의 확대의 필요성을 지속적으로 제안해 온 이 의원의 의견이 반영돼 추진된 것으로 알려졌다. 실제 운행이 시작된 지 한달이 지난 현재, 시민들의 이용률과 만족도가 꾸준히 증가하며 한강 대표 이동 서비스로 자리 잡고 있다. 특히 한강버스 압구정 선착장을 이용하려는 시민들과 잠원한강공원 내 서울형 키즈카페를 찾는 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌고 있다. 아이들과 함께 한강을 찾은 부모들은 물론, 압구정과 반포를 오가는 시민들까지 폭넓게 이용하며 한강공원 내 새로운 명소이자 편의 서비스로
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이에 대해 한 후보는 “작은도서관은 시민의 일상과 가장 맞닿아 있는 소중한 생활밀착형 공공 플랫폼”이라며 “제안해 주신 현장의 목소리를 바탕으로 예산 정상화, 안정적인 돌봄·문화 환경 조성을 위한 정책적 지원 방안을 적극적으로 검토하겠다”고 약속했다.
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