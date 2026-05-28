한대희 군포시장 후보 “작은도서관, 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다”

세줄 요약 한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 작은도서관협의회와 간담회를 열고 작은도서관을 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다고 약속했다. 협의회는 예산 축소와 인력 부족, 차등 지원 문제를 지적하며 2026년 정책 제안서를 전달했다. 작은도서관 생활밀착형 공공 플랫폼화 공약

예산 축소·인력 부족 등 운영난 지적

2026년 정책 제안서 전달 및 지원 요청

이미지 확대 한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한대희 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한대희 캠프 제공

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한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 갖고 “작은도서관을 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다”고 공약했다.‘작은도서관’은 주민의 생활권역 가까운 곳에서 지식정보와 독서문화 서비스를 제공하는 소규모 생활밀착형 공간으로 현재 군포시에는 총 34개의 작은도서관이 운영 중이다.이곳은 단순한 독서 공간을 넘어 돌봄, 교육, 주민 소통 등 공동체 활동을 지원하는 공공문화 거점 역할을 수행하고 있다.이날 군포시 작은도서관협의회는 최근 운영 예산 축소와 인력 부족, 실적 중심의 차등 지원 구조 등으로 운영에 어려움을 겪고 있다며, 지역 간 운영 격차를 해소하고 공공적 기능을 회복하기 위한 ‘2026년 정책 제안서’를 한 후보에게 전달했다.제안서에는 안정적 예산 체계 마련과 운영 인력 및 사서 지원, 노후 시설 환경 개선 및 프로그램 공모, 디지털 역량 강화 및 발전 계획 수립 등이 담겼다.이에 대해 한 후보는 “작은도서관은 시민의 일상과 가장 맞닿아 있는 소중한 생활밀착형 공공 플랫폼”이라며 “제안해 주신 현장의 목소리를 바탕으로 예산 정상화, 안정적인 돌봄·문화 환경 조성을 위한 정책적 지원 방안을 적극적으로 검토하겠다”고 약속했다.