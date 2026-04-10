진옥동 신한금융 회장 “밸류업 계획 지속 추진”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

진옥동 신한금융 회장 “밸류업 계획 지속 추진”

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-04-10 00:44
수정 2026-04-10 00:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
진옥동 신한금융지주 회장. 신한금융 제공
진옥동 신한금융지주 회장.
신한금융 제공


진옥동 신한금융지주 회장이 “기업 고객을 중심으로 한 이자이익, 그룹 실적에 안정적 기반이 돼주는 보험이익은 올해도 견고할 것으로 전망한다”며 “기업가치 제고 계획을 계속해서 힘차게 추진해가겠다”고 밝혔다.

9일 신한금융에 따르면 진 회장은 최근 주주들에게 보낸 서신에서 “최근 이사회를 중심으로 ‘밸류업(기업가치 제고) 2.0’에 대한 논의가 한창”이라며 이렇게 강조했다.

정부의 생산적 금융 전환 기조에 맞춰 기업대출이 회사의 새로운 자산 성장 동력이 될 것이란 설명이다.

진 회장은 “1982년 신한은행 창립 당시 제시한 경영이념 중 ‘나라를 위한 은행’은 생산적 금융을 통해 실물경제의 성장과 혁신을 뒷받침하는 역할로 구체화할 것”이라고 덧붙였다.

황인주 기자
2026-04-10 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신한금융지주가 새로운 자산 성장 동력으로 제시한 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로