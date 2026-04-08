21년 지속된 후원…에쓰오일, 소방영웅지킴이 4억 7500만원 전달

순직 소방관 유자녀 학자금 등 사용
소방관·가족에게 총 112억원 후원
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S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO. 에쓰오일 제공
에쓰오일(S-OIL)이 소방청·한국사회복지협의회와 함께 서울 마포구 본사에서 ‘소방영웅지킴이’ 후원금 전달식을 열고 4억 7500만원을 지원했다고 8일 밝혔다. 에쓰오일의 소방관 복지 지원은 21년째다.
이날 행사에서는 응급처치로 환자의 장애를 최소화한 구급대원 40명을 선정해 ‘올해의 S-OIL 119 마스터 세이버’ 시상식도 함께 진행했다. 후원금은 공상 소방관 치료비, 순직 소방관 유자녀 학자금, 소방영웅 시상금 등 다양한 프로그램에 사용될 예정이다.
에쓰오일은 2006년부터 소방영웅지킴이 프로그램을 운영하며 소방관과 가족을 지원해왔다. 후원은 올해의 소방영웅 시상, 순직 소방관 유가족 위로금, 순직 소방관 유자녀 학자금, 부상 소방관 치료비, 소방관 부부 휴(休) 캠프 등 다양한 방법으로 진행됐다.
21년간 후원을 받은 소방관과 가족은 총 3904명이며 후원금은 약 112억원이다. 이같은 공로로 에쓰오일은 2024년 제29회 KBS 119상 봉사상을 받았고 안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO는 명예소방관으로 위촉됐다.
이경숙 서울시의원, 창동 씨드큐브 앞 보도 확장 이끌어내
국민의힘 이경숙 서울시의원(교통위원회 부위원장, 도봉1)의 적극적인 의정 활동으로 창동 씨드큐브 인근 주민들의 보행 환경이 크게 개선됐다. 이 의원은 창동 1-9번지(SH부지) 일대의 보행로가 좁아 시민들이 겪어온 통행 불편을 해소하기 위해 ‘보도 확장 공사’를 추진하고 최근 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 해당 구간은 유동 인구가 많음에도 보행 공간이 협소해 안전사고 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 기존 2.5m였던 보도 폭을 4.2m로 대폭 확장하고, 총 155m 구간을 정비해 휠체어와 유모차도 자유롭게 다닐 수 있도록 개선했다. 이번 공사에는 총 7000만원의 구비가 투입됐다. 당초 부지 소유주인 SH공사 측은 향후 복합환승센터 사업 계획 등을 이유로 즉각적인 조치가 어렵다는 입장이었다. 그러나 이 의원은 시민 안전이 최우선이라는 판단 아래, 자치구와 협력하며 SH공사를 상대로 설득과 협의를 이어갔다. 결국 SH공사로부터 토지 사용에 대한 긍정적인 회신을 이끌어냈으며, 지난 3월 24일부터 27일까지 신속하게 공사를 완료했다. 그는 “현장의 목소리에 답하는 것이 시의원의 본분”이라며 “앞으로도 도봉구민의 보행 안전과 편의를 위해 발로 뛰며 쾌적한
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알 히즈아지 CEO는 “각종 화재와 사고 현장에서 몸을 아끼지 않는 소방관들의 희생과 용기에 항상 감사하게 생각한다”며 “앞으로도 소방영웅지킴이 활동을 통해 소방관 지원을 이어가겠다”고 말했다.
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