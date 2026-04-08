양준혁, ‘국힘 이철우 캠프 합류’ 발표 나자…“죄송합니다” 해명

양준혁 “지인이 부탁해 이름 사용 허락”

야구선수 출신 방송인 양준혁. 양준혁 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 야구선수 출신 방송인 양준혁. 양준혁 인스타그램 캡처

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이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보 캠프에 합류했다고 발표된 야구선수 출신 방송인 양준혁이 정계 진출설을 부인했다.양준혁은 7일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “최근 저와 관련해 이 후보자의 캠프 합류 기사가 보도되고, 이와 관련된 내용이 SNS에 퍼져가고 있어 이에 대한 해명이 필요할 듯하여 입장을 말씀드리게 됐다”며 “저는 지금이나 앞으로 정치에 입문하거나 관련 활동을 할 생각이 전혀 없다”고 밝혔다.앞서 지난달 26일 이 후보 측은 양준혁을 씨름선수 출신 이태현 용인대 교수 등과 함께 각각 특별보좌역으로 위촉했다고 발표했다.이에 대해 양준혁은 “얼마 전 친분 있던 지인이 이름을 써도 되겠냐고 부탁해서 무심코 제 이름 사용을 허락한 바 있다”며 “돌이켜 보건대 향후 벌어질 일을 생각하지 못한 저의 무지로 인한 허락이었음을 말씀드린다”고 설명했다.그러면서 “더 이상 오해가 없기를 바라며, 앞으로 가정의 행복을 바라는 책임감 있는 가장으로 착실하게 살아가겠다”며 “저의 친우분과 관계자분들 그리고 저를 응원해 주셨던 야구팬분들 및 시청자분들에게 심려를 끼쳐 죄송하다”고 덧붙였다.프로야구 삼성 라이온즈 간판스타였던 양준혁은 현재 경북 포항시 구룡포에서 양식장을 운영 중이다.한편 현재 국민의힘에서는 김재원·이철우(가나다순) 예비후보가 경북도지사 공천권을 따내기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있다.