KLPGA 임진영, 연세대 의료원에 1500만원 기부

“첫 우승의 감동 나누고 싶어”

이미지 확대 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원) 우승을 차지한 임진영. 닫기 이미지 확대 보기 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원) 우승을 차지한 임진영.

2026-04-01 23면

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한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 개막전 챔피언 임진영(23)이 연세대학교 의료원에 1500만원을 기부했다.임진영은 지난 15일 태국 촌부리에서 끝난 KLPGA 투어 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원)에서 투어 첫 승을 따냈다.임진영은 “첫 우승이라는 기쁨을 더 의미 있게 만들고 싶었다”며 “선수로서 받은 사랑도 있지만 우승을 통해 느낀 성취와 감동을 다른 분들과 나누고 싶었다”고 말했다. 이어 “이번 기부금이 환자분들의 치료에 실질적인 도움이 되길 바란다. 도움이 필요한 분들에게 보탬이 될 수 있어 기쁘게 생각한다”고 덧붙였다.