방문자 10배 늘어난 3·1절 서대문형무소…가족·장병들 “독립만세”

제107주년 3·1절 맞은 시민들

서대문형무소 찾아 “독립만세”

이미지 확대 제107주년 3·1절인 1일 서울 서대문구 서대문형무소를 찾은 시민들이 대형 태극기 앞에서 기념촬영을 위해 줄을 서고 있다. 이날 서대문형무소의 방문객은 약 3만명으로 평소 방문객의 약 10배를 기록했다. 박다운 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 제107주년 3·1절인 1일 서울 서대문구 서대문형무소를 찾은 시민들이 대형 태극기 앞에서 기념촬영을 위해 줄을 서고 있다. 이날 서대문형무소의 방문객은 약 3만명으로 평소 방문객의 약 10배를 기록했다. 박다운 수습기자

이미지 확대 1일 오전 서울 서대문구 서대문형무소역사관에서 열린 제107주년 3·1절 기념 ‘1919 서대문, 그날의 함성’ 행사를 마친 시민들이 독립문으로 행진해 만세를 외치고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 1일 오전 서울 서대문구 서대문형무소역사관에서 열린 제107주년 3·1절 기념 ‘1919 서대문, 그날의 함성’ 행사를 마친 시민들이 독립문으로 행진해 만세를 외치고 있다. 뉴시스

“우리나라 독립을 위해 목숨을 바친 열사들의 헌신이 고스란히 전해집니다. 군 복무 중인 아들과 함께 오니 더욱 절절하게 느껴져요.”제107주년 3·1절인 1일 오전 서울 서대문구 서대문형무소에서 만난 나경희(52)씨는 아들의 손을 꼭 잡고 이렇게 말했다. 대구에서 이른 새벽에 출발했다는 나씨는 “형무소 곳곳을 둘러보니 선열들의 숨결이 그대로 전해지는 것 같다”며 “직접 오길 정말 잘했다”고 밝혔다. 함께 온 아들 이모씨도 “나라를 지키는 군인으로서 책임감을 느낀다”고 전했다.무료로 개방한 서대문형무소는 항일 독립운동가의 정신을 되새기려는 가족 단위 방문객의 발길이 이어졌다. 붉은 벽돌 담장을 따라 조성된 형무소 입구엔 수백 명의 아이들이 태극기를 손에 쥔 채 부모와 사진을 남겼다. 이날 방문객은 약 3만명으로 평소 일평균 방문객 3000명의 10배 수준을 기록했다.가장 긴 줄이 늘어선 곳은 사형장 앞이었다. 150m가량 이어진 줄 끝 건물 앞에는 ‘통곡의 미루나무’로 불리는 나무 기둥이 쓰러진 채 놓여 있었다. 사형선고를 받은 독립운동가들이 마지막 순간 이 나무를 붙들고 흐느꼈다고 전해지는 곳이다. 쓰러진 나무를 한동안 바라보던 공군 병장 김모(21)씨는 “선열들의 숭고한 희생이 느껴진다”고 말했다. 충남 천안시에서 올라온 송미옥(37)씨는 “값비싼 희생 끝에 이룬 오늘의 역사를 아이들에게 제대로 전하고 싶다”며 “교과서 속 지식에 머무르지 않고 현장에서 체감하길 바란다”고 강조했다.기념 행사 ‘1919 서대문, 그날의 함성’에서는 시민들이 직접 태극기를 흔들며 “대한 독립 만세”를 외쳤다. 독립운동가처럼 흰 저고리와 검은 바지·치마를 입은 소년·소녀 13명은 가로·세로 3m가 넘는 대형 태극기를 들고 행진했다. 지난해에 이어 올해도 행사에 참여했다는 김정윤(13)양은 “이전 세대의 헌신이 오래도록 기억됐으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.수백 명의 시민들은 안중근·김구·유관순의 영정을 들고 400m 떨어진 독립문으로 향했다. 행진 도중 태극기 게양식이 진행되자 모두 걸음을 멈췄다. 애국가가 울려 퍼지자 남녀노소가 한목소리로 노래를 불렀고, 광장은 박수와 함성으로 가득 찼다.이날 3·1절을 맞아 서대문형무소 외에도 전국 곳곳에서 기념하는 행사가 열렸다. 충남 천안 독립기념관, 대구 중구 청라언덕 등에서 독립 만세 운동 재현 행사가 열렸다.