"심장마비 올 듯"… 증시 급락에 홍석천 '절망'

방금 들어온 뉴스

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-03-05 07:03
수정 2026-03-05 07:04
방송인 홍석천. 홍석천 인스타그램 캡처
방송인 홍석천. 홍석천 인스타그램 캡처


미국·이스라엘과 이란 간의 무력 충돌 여파로 코스피·코스닥이 급락세를 이어가자 방송인 홍석천씨가 “폭망했다”며 한탄했다.

홍씨는 지난 4일 소셜미디어(SNS)에 “어젯밤 달님께 소원 빌었다. 주식 떨어지지 말라고 빌었어야 했나 보다”라며 “건강 소원 빌었는데 심장마비 올 듯”이라고 남겼다.

이날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5093.54에 장을 마쳤다. 이는 미국 9·11 테러 직후였던 2001년 9월 12일 기록한 12.02%를 넘어서는 하락률이다.

코스닥 역시 전장보다 159.26포인트(14%) 급락한 978.44에 장을 마쳤다. 코스닥 하락률 역시 2020년 3월 19일 기록한 11.71%를 넘어선 역대 최대 기록이다.

이에 코스닥과 코스피 모두 사이드카(프로그램 매도 호가 일시 효력정지)와 함께 서킷브레이커(거래를 20분간 중지시키는 조치) 등이 발동됐다.



한편 홍씨는 지난 3일 방송된 ‘SBS 동상이몽2-너는 내 운명’을 통해 입양 딸의 결혼 소식을 전했다. 그의 딸은 내년 1월 결혼할 예정이다.
문경근 기자
많이 본 뉴스
