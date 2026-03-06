‘중동發 경제위기 대응’…지자체들, 비상체계 돌입

이미지 확대 미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 액화천연가스(LNG) 가격 상승 우려가 커지고 있는 가운데 4일 인천 연수구 송도 한국가스공사 인천생산기지 터미널에 LNG 수송선이 정박해 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 액화천연가스(LNG) 가격 상승 우려가 커지고 있는 가운데 4일 인천 연수구 송도 한국가스공사 인천생산기지 터미널에 LNG 수송선이 정박해 있다. 연합뉴스

지방자치단체들이 미국-이란 전쟁과 관련한 ‘중동발(發) 경제위기’에 대응하기 위한 비상관리 체계를 가동하고 나섰다.경북도는 이철우 지사가 미국·이란 전쟁과 관련해 비상 경제관리체계 가동을 지시했다고 6일 밝혔다.또 이번 사태가 지역경제에 미칠 파장을 분석하고 관련 대책을 곧바로 시행할 수 있게 준비할 것을 관련 부서에 주문했다.이에 도는 비상 경제 대책 회의를 통해 국제유가와 환율에 대한 모니터링을 강화하고 수출기업 물류 등 애로사항을 긴급 점검할 계획이다. 또 민생물가 안정을 위한 점검과 대책에 선제로 대응할 방침이다.상황이 더 악화하면 기업지원과 민생안정 대책을 즉각 시행할 계획이다.경북은 제조업 비중이 약 41%로 전국 평균(약 28%)보다 높은 산업구조를 가지고 있어 중동발 충격에 따른 에너지 가격 상승이 경제에 더 큰 영향을 미치게 된다.김동연 경기도지사도 중동 정세 악화에 따른 도내 중소기업 피해를 최소화하기 위해 긴급 대응을 지시했다.경기도는 우선 도내 기업 피해를 신속히 파악하기 위해 피해 접수센터를 열고 1 대 1 대응 체계를 구축하기로 했다.도는 경기신용보증재단을 통한 보증 확대와 긴급 경영자금 지원 등 자금 지원도 확대한다.이와 함께 중동 수출 기업을 대상으로 수출 바우처 등 추가 지원 대책도 검토한다. 수출 마케팅과 시장 대응을 지원해 기업의 해외 판로 위축을 최소화하겠다는 전략이다.전북도도 중동발 경제 불안에 대응하기 위해 긴급 비상 체제에 돌입했다. 국제유가 급등과 해상 물류 차질 우려가 확산됨에 따라 도내 수출기업 피해 최소화를 위해서다.도는 중동 정세 악화로 국제유가와 환율 변동성이 커지고 해상 운송 지연 가능성이 제기되면서 국내 수출기업에도 직·간접적 영향이 불가피할 것으로 전망한다.전북의 지난해 수출액은 64억 7252만 달러로 전년 대비 1.8% 증가하며 회복세를 보였다. 이런 가운데 이번 중동 리스크가 지역 경제 반등 흐름을 저해하지 않도록 대응체계를 조기에 가동한다는 방침이다.우선 ‘전북수출통합지원시스템(1644-7155)’을 중심으로 중동 관련 긴급 모니터링에 돌입했다. 도내 중소기업 1800여 개사를 대상으로 현지 정세 변화와 유가·환율 동향 등을 담은 긴급 메일링 서비스에 들어갔다.또 관세사와 통상 전문가 등으로 구성된 수출통합지원센터를 구성해 공급망 불안 요인과 계약 지연, 통관 문제 등 현장 애로사항을 점검·지원할 계획이다.이밖에 국제유가 상승과 환율 변동성 확대에 대비한 금융·보험 지원을 강화하는 한편 해외 판로 확대 지원도 늘리기로 했다.지자체 관계자들은 “중동 정세 불안이 장기화하면 수출과 물류, 원자재 가격 등에 복합적인 영향을 줄 수 있다”며 “지역 기업 피해를 최소화하기 위해 상황을 면밀히 점검하고 필요한 지원을 신속히 추진하겠다”고 말했다.