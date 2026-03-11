중동 전쟁에 “출항한 물품 아직 바다에”…중소기업 ‘운송차질’ 피해 최다

중기부 조사 결과 11일 발표

대금 미지급·물류비 상승 피해 호소

이미지 확대 미국과 이란 전쟁이 계속된 11일 오전 서울 용산구 KTX서울역 대합실에서 시민들이 뉴스 속보를 보고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란 전쟁이 계속된 11일 오전 서울 용산구 KTX서울역 대합실에서 시민들이 뉴스 속보를 보고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 중동 상황이 격화되자 국내 중소기업이 운송차질 등 피해를 겪고 있는 것으로 나타났다.중소벤처기업부는 ‘중동상황 관련 중소기업 애로현황’을 11일 발표했다. 지난달 28일부터 이날 12시까지 조사한 내용으로 피해·애로 호소는 76건, 우려 표명은 50건이 접수됐다.구체적인 피해 상황(중복 응답)은 운송차질(71.1%), 대금 미지급(32.9%), 물류비 상승(35.5%), 출장차질(23.7%), 계약 취소·보류(25.0%) 등이었다.한 화장품 업체는 “이스라엘 인허가 절차가 지연되고 있으며 주변 중동 국가로의 기존 수출 또한 사실상 중단되거나 무기한 지연되고 있다”고 호소했다. 또 다른 원단 업체는 “이미 출항한 주문 여러 건이 도착하지 못하고 바다에 대기 중이어서 구매자에게 물품 대금을 못 받고 있다”고 했다.피해·애로를 호소하거나 우려를 전한 중소기업의 수출국을 보면 이란과 이스라엘이 각각 43건, 29건이었으며 두 국가를 제외한 타 중동 국가는 75건이었다. 중동을 경유해 중동 외 국가로 수출하는 경우도 6건이었다.