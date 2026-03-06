검찰, ‘이성윤 특혜 조사 의혹’ 김진욱 전 공수처장 불기소

방금 들어온 뉴스

검찰, ‘이성윤 특혜 조사 의혹’ 김진욱 전 공수처장 불기소

하종민 기자
입력 2026-03-06 08:34
수정 2026-03-06 08:34
김진욱 전 고위공직자범죄수사처장. 서울신문
김진욱 전 고위공직자범죄수사처장. 서울신문


검찰이 이성윤 더불어민주당 의원에게 특혜를 제공했다는 혐의를 받는 김진욱 전 고위공직자범죄수사처장과 여운국 전 차장 등을 불기소 처분했다.

6일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장 신도욱)는 김 전 처장의 청탁금지법 위반 및 직권남용 권리행사방해, 직무유기 등 혐의 사건을 지난달 불기소 처분했다. 함께 고발됐던 여 전 차장 등에 대해서도 불기소로 수사를 마무리했다.

김 전 처장은 2021년 3월 7일 당시 서울중앙지검장이던 이 의원을 피의자 신분으로 공수처 청사에 소환하면서 제네시스 관용차를 제공해 특혜 의혹에 휘말렸다. 또 이 의원과 변호인을 1시간 넘게 조사하고도 조서를 남기지 않았고, 수사보고서에 조서를 작성하지 않은 이유를 기록하지 않아 논란이 됐다. 이에 시민단체들은 김 전 처장 등을 검찰과 경찰에 고발했다.

검찰은 이 사건을 수원지검 안양지청에 배당했다가 2022년 7월 서울중앙지검으로 이송했다. 이후 일부 혐의의 공소시효(5년) 만료 직전 최종 불기소로 결론을 내렸다. 앞서 경찰은 지난 2022년 유사한 사건에 대해 불송치 결정을 내렸다.

하종민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
