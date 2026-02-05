디즈니 구원투수 밥 아이거 물러난다

후임에 테마파크 총괄 다마로
미국 월트디즈니컴퍼니(디즈니)의 ‘리바이벌’(부흥)을 이끌었던 밥 아이거가 물러나고 테마파크를 총괄하는 조시 다마로가 새로운 최고경영자(CEO)로 부임한다.
디즈니는 3일(현지시간) 성명을 통해 “다마로가 주주총회가 열리는 오는 3월 18일부터 아이거의 후임으로 취임한다”고 밝혔다. 다마로는 2020년부터 디즈니 익스피리언스 부문 회장을 지내며 전 세계 12개 테마파크와 57개 리조트 호텔 경영을 총괄해왔다.
20년 가까이 디즈니의 수장을 맡으며 큰 족적을 남긴 아이거는 올해 말 은퇴할 때까지 수석 고문을 맡으며 이사직을 유지한다. 픽사와 마블, 21세기 폭스 인수 등을 통해 현재 ‘디즈니 제국’을 구축한 인물로 평가받는다. 아이거는 이날 성명에서 “다마로는 탁월한 리더이자 차기 CEO가 되기에 적합한 인물”이라며 “그는 깊은 통찰력을 갖추고 있다”고 말했다.
