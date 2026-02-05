디즈니 구원투수 밥 아이거 물러난다

후임에 테마파크 총괄 다마로

이미지 확대 조시 다마로. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조시 다마로. 로이터 연합뉴스

2026-02-05 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 월트디즈니컴퍼니(디즈니)의 ‘리바이벌’(부흥)을 이끌었던 밥 아이거가 물러나고 테마파크를 총괄하는 조시 다마로가 새로운 최고경영자(CEO)로 부임한다.디즈니는 3일(현지시간) 성명을 통해 “다마로가 주주총회가 열리는 오는 3월 18일부터 아이거의 후임으로 취임한다”고 밝혔다. 다마로는 2020년부터 디즈니 익스피리언스 부문 회장을 지내며 전 세계 12개 테마파크와 57개 리조트 호텔 경영을 총괄해왔다.20년 가까이 디즈니의 수장을 맡으며 큰 족적을 남긴 아이거는 올해 말 은퇴할 때까지 수석 고문을 맡으며 이사직을 유지한다. 픽사와 마블, 21세기 폭스 인수 등을 통해 현재 ‘디즈니 제국’을 구축한 인물로 평가받는다. ﻿아이거는 이날 성명에서 “다마로는 탁월한 리더이자 차기 CEO가 되기에 적합한 인물”이라며 “그는 ﻿﻿깊은 통찰력을 갖추고 있다”고 말했다.