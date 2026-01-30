정기선 HD현대 회장 “인도는 새 성장동력”

모디 총리 만나 조선업 협력 논의

이미지 확대 정기선 HD현대 회장 닫기 이미지 확대 보기 정기선 HD현대 회장

2026-01-30 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정기선 HD현대 회장이 인도 나렌드라 모디 총리를 만나 조선업 분야에서 상호 협력 확대 방안을 논의했다.HD현대는 정 회장과 김형관 HD한국조선해양 대표가 모디 총리의 초청으로 지난 28일 인도 뉴델리 총리 관저에서 진행된 ‘글로벌 에너지 리더 라운드테이블’에 참석했다고 29일 밝혔다.글로벌 에너지 리더 라운드테이블은 ‘인도 에너지 위크 2026’의 일환으로 모디 총리를 비롯해 인도 관계부처 장관 및 국영기업 대표, 글로벌 기업 최고경영자(CEO) 등 30여명이 참여했다.이 자리에서 정 회장은 조선업 육성을 위한 모디 총리의 의지와 노력에 감사를 전하고, HD현대가 추진 중인 인도와의 협력 사업에 대해 지속적인 관심과 지원을 요청했다. 그는 “인도는 해외 생산거점 다변화 전략의 핵심으로 HD현대의 새로운 성장동력이 될 것으로 확신한다”고 말했다.HD현대는 인도 정부가 전략적으로 추진 중인 ‘마리타임 암릿 칼 비전 2047’ 사업 참여를 위해 지난해 7월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소와 업무협약(MOU) 체결하고 설계·구매 지원·생산성 향상 등 다양한 측면에서 협력을 추진하고 있다.