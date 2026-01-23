호반호텔앤리조트 “고객이 변화 느끼도록”

소비자중심경영 실천 선언식

작년 12월 첫 CCM 인증 획득

이미지 확대 이정호(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 호반호텔앤리조트 부회장과 임직원이 22일 서울 서초구 본사에서 ‘2026 소비자중심경영(CCM) 실천 선언식’을 갖고 고객 중심 경영 비전을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-01-23 23면

호반그룹의 호반호텔앤리조트가 22일 서울 서초구 본사에서 ‘2026 소비자중심경영(CCM) 실천 선언식’을 가졌다고 밝혔다.이정호 호반호텔앤리조트 부회장을 비롯한 임직원 70여명이 참석한 가운데 열린 이번 선언식은 지난달 획득한 CCM 인증 성과를 공유하고 고객 중심의 경영 비전을 다지기 위해 마련됐다. 호반호텔앤리조트는 지난해 1월 CCM 도입 선포식 이후 1년간의 노력을 통해 첫 인증을 받았다.이 부회장은 격려사를 통해 “지난해가 인증 획득의 기틀을 마련한 해였다면 올해는 고객이 현장의 변화를 직접 느낄 수 있도록 실천에 힘써야 할 시기”라며 “모든 접점에서 고객 만족을 실현하기 위해 전사적인 노력을 기울여 달라”고 당부했다.올해 추진 전략으로는 고객 중심 경영 의지 확산을 위한 대외 프로모션 강화, 고객 중심 문화 장착을 위한 직원 교육 및 포상 체계 확립, 고객의 소리(VOC) 기반의 고객 경험 개선, 고객 보호 체계 고도화 등이 선정됐다.호반호텔앤리조트는 앞으로 소비자 관점의 상품 개발과 서비스 품질 모니터링을 강화하고, 정기 내부 점검을 통해 고객 중심 경영이 기업 문화로 정착되도록 할 방침이다.