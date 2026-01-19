“그린란드 내버려둬라”… 英 NBA 경기 중 야유

방금 들어온 뉴스

“그린란드 내버려둬라”… 英 NBA 경기 중 야유

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-01-19 23:59
수정 2026-01-19 23:59
美국가 울리자 곳곳서 비난 함성

“그린란드를 내버려둬라.”(Leave Greenland alone.)

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국을 상대로 관세 카드를 동원해 압박한 직후 영국에서 열린 미국프로농구(NBA) 경기 중 관람석에서 미국을 비판하는 함성이 터져 나왔다.

18일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 이날 런던 O2 아레나에서 열린 멤피스 그리즐리스와 올랜도 매직의 NBA 경기 식전 행사에서 미국 국가가 연주되던 중 관중석에서 한 남성이 ‘그린란드를 내버려두라’고 외쳤다.

당시 배우 겸 가수 바네사 윌리엄스가 미국 국가를 제창하던 중 장내에서 이러한 고함이 울려 퍼지자 관중석 곳곳에서는 박수와 환호가 나왔다. 이번 소동은 트럼프 대통령이 그린란드 병합 의사를 재차 밝히며 그린란드에 소규모 병력을 파견한 유럽 국가들을 압박한 직후 발생했다.﻿

조희선 기자
2026-01-20 23면
