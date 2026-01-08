창사 70년 극동방송 “70개 미자립 교회 지원”

방금 들어온 뉴스

손원천 기자
입력 2026-01-08 00:11
수정 2026-01-08 00:11
대전서 예배·발대식 개최

이미지 확대
극동방송 창사 70주년 발대식. 극동방송 제공
극동방송 창사 70주년 발대식.
극동방송 제공


복음방송의 대명사 극동방송이 올해로 창사 70주년을 맞았다. 극동방송은 “1956년 창립 이래 70년 동안 방송 사역을 인도하신 하나님께 감사드리고, 전국의 청취자들과 교회에 깊은 감사의 뜻을 전하고자 다양한 창사 70주년 기념행사를 준비하고 있다”며 “그 시작을 알리는 ‘극동방송 창사 70주년 발대식’이 5일 대전 유성구 ICC호텔 그랜드볼룸홀에서 개최됐다”고 7일 밝혔다.

행사는 1부 예배와 2부 발대식으로 나뉘어 진행됐다. 1부 예배에서 조봉희 목사는 “앞으로도 오직 복음으로 시대를 섬기는 방송이 되어야 한다”며 “같은 마음, 같은 생각, 같은 목표를 향해 하나 되어 함께 달려가자”고 말했다.

2부 발대식에서는 전국 70개 미자립교회를 돕는 사역 등 다양한 비전이 제시됐다. 70주년 기념 엠블럼과 ‘복음전파 70년, 그리고 영원히!’라는 슬로건 등도 공식 선포됐다.

극동방송 이사장인 김장환 목사는 “지난 70년 동안 극동방송이 받은 은혜를 한국교회에 흘려보내기 위해 70개 미자립교회를 돕는 이벤트를 마련했다”며 “한국 교회가 다시 일어나고 부흥의 역사가 펼쳐지는 계기가 되길 소망한다”고 밝혔다.

손원천 선임기자
2026-01-08 31면
