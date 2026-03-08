“기계는 우리 것만 써라” 가맹점 압박한 동대문엽떡에 공정위 시정명령

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“기계는 우리 것만 써라” 가맹점 압박한 동대문엽떡에 공정위 시정명령

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-03-08 12:00
수정 2026-03-08 12:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

포스·키오스크 특정 거래처 통해 강매
고가 장비 비용 부담 완화 기대

이미지 확대
동대문엽기떡볶이 키오스크. 공정거래위원회 제공
동대문엽기떡볶이 키오스크. 공정거래위원회 제공


공정거래위원회는 떡볶이 전문점 ‘불닭발 땡초 동대문엽기떡볶이’의 가맹본부 ㈜핫시즈너에 전자기기 품목을 자신 또는 자신이 지정한 특정 거래상대방에게만 구입하도록 강제한 행위로 시정명령을 결정했다고 8일 밝혔다.

가맹본부가 구입처를 강제한 기기는 정산 정보를 처리하는 포스(POS), 키오스크, 정보·광고 등을 제공하는 디지털 정보 디스플레이(DID) 3개 품목이다.

핫시즈너는 2013년 4월부터 지난해 8월까지 POS를, 2024년 8월부터 지난해 8월까지는 키오스크와 DID를 강제 품목으로 지정하고 공급처를 제한했다. 가맹본부나 가맹본부가 지정한 업체 외 타 업체로부터 공급받을 경우에는 공급 제한, 가맹계약 해지 및 위약벌 등을 부과할 수 있는 계약 조항을 설정했다.

하지만 해당 전자기기는 시중에서 유사한 성능의 제품을 쉽게 구매할 수 있는 일반 공산품이다. 공정위는 반드시 특정 거래처를 통해서만 구매할 필요가 있다고 보기 어렵다고 판단했다. 이에 공정위는 가맹사업법상 부당한 거래상대방 구속에 해당한다고 보고 시정명령을 결정했다.

실제로 가맹본부는 지난해 8월 이후 이 사건 3종 품목을 거래상대방 ‘필수’ 품목에서 ‘권장’ 품목으로 변경했다. 공정위는 “가맹점사업자가 일정 수준 이상의 성능을 갖춘 제품을 구비하고, 가맹본부는 해당 기기에 POS 시스템 등을 연동시키는 방식으로 운영하더라도 가맹사업을 경영하는 데 지장이 없는 것으로 판단된다”고 밝혔다.



이번 조치를 통해 고가의 전자장비 거래처를 가맹점사업자가 자율적으로 결정할 수 있게 돼 비용 절감이 가능해질 것이라고 공정위는 덧붙였다.
세종 박은서 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
공정위가 핫시즈너에게 내린 조치는 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로