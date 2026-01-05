박성현 골퍼, 팬카페 회원들과 고려대의료원에 5000만원 기부

이미지 확대 프로골퍼 박성현(오른쪽 두 번째) 선수가 지난해 12월 30일 서울 성북구 고려대의료원 본부회의실에서 황옥희(맨 왼쪽) 팬카페 회장, 윤을식(왼쪽 두 번째) 고려대 의무부총장 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. 고려대의료원 제공 닫기 이미지 확대 보기 프로골퍼 박성현(오른쪽 두 번째) 선수가 지난해 12월 30일 서울 성북구 고려대의료원 본부회의실에서 황옥희(맨 왼쪽) 팬카페 회장, 윤을식(왼쪽 두 번째) 고려대 의무부총장 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. 고려대의료원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로골퍼 박성현 선수가 팬카페 ‘남달라’와 함께 모은 자선기금 5000만원을 고려대의료원에 기부했다. 고려대의료원은 이 기금을 국내 소외계층 지원에 쓸 예정이다.5일 고려대의료원에 따르면 이번 기부금은 박 선수의 경기 기록에 따라 팬들이 자발적으로 적립하는 ‘버디 기금’으로 마련됐다. 박 선수가 버디를 기록하면 1000원, 이글을 기록하면 5000원을 적립하는 식이다. 올해는 팬 카페 창설 10주년을 기념해 적립액을 두 배로 늘렸다. 지난해 총 196명의 팬카페 회원이 기금 조성에 참여했다.박 선수는 2020년부터 2022년까지 고려대의료원 홍보대사로 활동했다. 공식 활동이 종료된 이후에도 팬들과 함께 기부를 이어오며 의료원과 인연을 지속하고 있다. 박 선수와 팬카페가 지금까지 의료원에 기부한 누적 금액은 1억 1000만원을 넘어섰다.박 선수는 “‘될 때까지 하면 된다’는 좌우명처럼 어려운 이웃들도 희망을 잃지 않고 끝까지 치료에 전념했으면 한다”고 말했다.