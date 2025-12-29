한국과 유럽 영화의 ‘가교’… 이수원 전남대 교수 별세

이미지 확대 이수원 전남대 불어불문학과 교수 닫기 이미지 확대 보기 이수원 전남대 불어불문학과 교수

부산국제영화제 프로그래머로 유럽 영화와 한국을 잇는 가교 역할을 했던 이수원 전남대 불어불문학과 교수가 별세했다. 54세.1971년 서울에서 태어난 고인은 서울대 불어불문학과, 한국외대 통번역대학원을 거쳐 프랑스 파리3 대학에서 영화학 박사 학위를 받았다. 2006년부터 부산국제영화제 선정위원회에 합류해 비아시아권 영화를 선정하는 월드영화 프로그래머로 일했다. 고인은﻿ 칸·베를린·베니스 등 유럽의 주요 영화제 수상작을 부산국제영화제에 소개했﻿다.유족은 언니 이채원씨와 동생 이기훈씨 등이 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장이며 발인은 29일이다. (02)2258-5963