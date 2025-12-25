‘미래 생명공학자’ 김세희 등 대한민국 인재상

자외선 통한 조류 충돌 개선 등 탐구

교육부와 한국장학재단이 24일 정부세종컨벤션센터에서 ‘2025 대한민국 인재상 시상식’을 개최했다.대한민국 인재상은 미래 사회에 필요한 가치를 창출하고 공동체 발전에 기여한 인재를 발굴·지원하는 사업으로, 2001년 처음 도입된 후 25년간 약 2600명의 수상자를 배출했다.이날 시상식에서 올해 국무총리상은 ‘지식을 만들고 나누는 생명공학자’를 꿈꾸는 김세희(충남과학고 3학년) 학생에게 돌아갔다.김양은 조류 충돌 문제를 개선하기 위해 자외선으로 조류 인식률을 높이는 방안을 규명하거나 여드름 치료에 사용할 천연 소재를 탐구하는 등 일상에서 다양한 탐구 활동을 한 점이 높은 평가를 받았다. 김양은 제31회 삼성휴먼테크논문대상 금상, 제70회 전국과학전람회 특상 수상 등 우수한 성과를 내왔다.21세에 딥테크(심층 기술) 스타트업을 창업한 선종엽(포항공대)씨, 인공지능(AI) 기반 의료 및 헬스케어 기술을 연구·사업화한 김태훈(인프메딕스 주식회사)씨 등은 교육부 장관상 수상자로 선정됐다.