중앙대 신임 총장에 박세현 교수 선임

방금 들어온 뉴스

중앙대 신임 총장에 박세현 교수 선임

김임훈 기자
입력 2025-12-19 00:38
수정 2025-12-19 00:38
박세현 창의ICT공과대학 전자전기공학부 교수
박세현 창의ICT공과대학 전자전기공학부 교수


중앙대는 18일 이사회를 열고 제17대 총장에 박세현(61) 창의ICT공과대학 전자전기공학부 교수를 선임했다고 밝혔다. 박 신임 총장은 중앙대 전자공학 학·석사, 미국 매사추세츠대 컴퓨터공학 박사를 취득했으며 BK21사업 교육연구단장, 산업통상자원부 스마트에너지 전문가 위원 등을 지냈다.

현재 중앙대 탄소중립경제원장과 지능형에너지산업융합대학원 사업단장을 맡고 있으며, 인공지능(AI) 기반 에너지공유데이터센터장과 ITRC 탄소중립 ESG ICT 연구센터장을 겸임해 산학협력 중심의 연구 역량을 끌어올렸다는 평가를 받는다. ﻿임기는 내년 3월부터 2년간이다.

김임훈 기자
2025-12-19 32면
