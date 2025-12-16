김혜경 여사, UAE 현대미술전 개막식 참석

“문화 협력 성숙하는 계기 됐으면”

김혜경 여사가 15일 한국과 아랍에미리트(UAE)가 공동 기획한 아랍에미리트 현대미술전 개막식에 참석했다.김 여사는 이날 서울현대미술관 서소문 본관에서 열린 아랍에미리트 현대미술전 ‘근접한 세계’ 개막식에서 “이번 전시가 양국 국민 간 상호 이해를 넓히고 한국과 아랍에미리트 문화 교류가 한 단계 더 성숙해지는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.지난달 이재명 대통령과 UAE를 국빈 방문한 김 여사는 특히 UAE 대통령의 모친 파티마 여사가 자신을 초대해 만찬한 사실을 언급하며 “국빈 방문 당시 파티마 여사님께서 보내주신 따뜻한 환대와 아랍에미리트의 진심 어린 배려를 지금도 깊이 감사히 기억하고 있다”고 했다.개막식에 참석한 살렘 빈 칼리드 알 카시미 UAE 문화부 장관은 “문화가 공동체를 형성한다는 믿음 아래 뭉친 이 전시는 아랍에미리트와 대한민국 간의 지속적인 문화적 유대를 증명하는 증거”라고 말했다.김 여사는 인사말을 마치고 최은주 서울현대미술관 관장의 안내로 전시를 관람했다. 이번 전시는 서울시립미술관과 아부다비음악예술재단(ADMAF)의 두 번째 협력 프로젝트다. 지난 6월 아부다비에서 종료된 한국현대미술전에 이어 양국 작가들과 소장품, 미술 담론을 교류하기 위해 마련됐다.