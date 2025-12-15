대한비나, 글로벌 공급망 거점으로 성장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대한비나, 글로벌 공급망 거점으로 성장

이성진 기자
이성진 기자
입력 2025-12-14 23:51
수정 2025-12-14 23:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

대한전선 베트남 법인 설립 20주년

이미지 확대
송종민 대한전선 부회장이 지난 11일 베트남 동나이성 대한비나 공장에서 열린 대한비나 설립 20주년 기념식에서 발언하고 있다. 대한전선 제공
송종민 대한전선 부회장이 지난 11일 베트남 동나이성 대한비나 공장에서 열린 대한비나 설립 20주년 기념식에서 발언하고 있다.
대한전선 제공


대한전선이 지난 11일 베트남 생산법인 대한비나(TAIHAN CABLE VINA)의 설립 20주년 기념식을 개최했다고 14일 밝혔다.

기념식에는 대한전선의 송종민 부회장, 임익순 에너지부문장, 노재준 재무관리실장 등 임직원 300여명이 참석해 대한비나의 지난 20년 성과를 평가하고 회사의 비전·목표를 공유했다. 또 장기근속자 17명과 우수직원 4명을 시상했다. 송종민 부회장은 “대한비나는 안정적인 공급망 구축, 기술 고도화로 대한전선의 성장을 견인하는 핵심 축이 될 것”이라고 밝혔다. 대한비나는 2005년 설립 후 고압·중저압 전력케이블과 가공선 등을 생산하며 베트남 내 대표 케이블 기업으로 성장했다. 지난해 매출은 전년 대비 약 20% 증가한 1403억원이었다.

이성진 기자
2025-12-15 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대한비나의 2023년 매출은 전년 대비 몇 % 증가했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로