대한비나, 글로벌 공급망 거점으로 성장

대한전선 베트남 법인 설립 20주년

이미지 확대 송종민 대한전선 부회장이 지난 11일 베트남 동나이성 대한비나 공장에서 열린 대한비나 설립 20주년 기념식에서 발언하고 있다.

대한전선 제공

2025-12-15 27면

대한전선이 지난 11일 베트남 생산법인 대한비나(TAIHAN CABLE VINA)의 설립 20주년 기념식을 개최했다고 14일 밝혔다.기념식에는 대한전선의 송종민 부회장, 임익순 에너지부문장, 노재준 재무관리실장 등 임직원 300여명이 참석해 대한비나의 지난 20년 성과를 평가하고 회사의 비전·목표를 공유했다. 또 장기근속자 17명과 우수직원 4명을 시상했다. 송종민 부회장은 “대한비나는 안정적인 공급망 구축, 기술 고도화로 대한전선의 성장을 견인하는 핵심 축이 될 것”이라고 밝혔다. 대한비나는 2005년 설립 후 고압·중저압 전력케이블과 가공선 등을 생산하며 베트남 내 대표 케이블 기업으로 성장했다. 지난해 매출은 전년 대비 약 20% 증가한 1403억원이었다.