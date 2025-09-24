李대통령이 준비한 추석 선물

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령이 준비한 추석 선물

입력 2025-09-24 01:15
수정 2025-09-24 01:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
李대통령이 준비한 추석 선물
李대통령이 준비한 추석 선물 이재명 대통령이 취임 후 첫 명절을 맞이해 준비한 추석 선물. 이 대통령의 서명이 담긴 검은색, 흰색 배경의 탁상시계와 전국 팔도의 수산물, 쌀 등으로 구성돼 있다. 대통령실은 23일 “시계에는 ‘대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다’는 절실한 마음을 담았다”고 밝혔다. 선물은 각계 주요 인사와 호국영웅, 산업재해 유가족, 사회적 배려 계층 등에게 발송된다.
대통령실 제공


이재명 대통령이 취임 후 첫 명절을 맞이해 준비한 추석 선물. 이 대통령의 서명이 담긴 검은색, 흰색 배경의 탁상시계와 전국 팔도의 수산물, 쌀 등으로 구성돼 있다. 대통령실은 23일 “시계에는 ‘대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다’는 절실한 마음을 담았다”고 밝혔다. 선물은 각계 주요 인사와 호국영웅, 산업재해 유가족, 사회적 배려 계층 등에게 발송된다.

대통령실 제공

2025-09-24 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로