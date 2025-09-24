닫기 이미지 확대 보기

李대통령이 준비한 추석 선물

이재명 대통령이 취임 후 첫 명절을 맞이해 준비한 추석 선물. 이 대통령의 서명이 담긴 검은색, 흰색 배경의 탁상시계와 전국 팔도의 수산물, 쌀 등으로 구성돼 있다. 대통령실은 23일 “시계에는 ‘대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다’는 절실한 마음을 담았다”고 밝혔다. 선물은 각계 주요 인사와 호국영웅, 산업재해 유가족, 사회적 배려 계층 등에게 발송된다.

대통령실 제공