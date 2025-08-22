“SMR, 첨단산업 전력수요 해결 가능”

방금 들어온 뉴스

"SMR, 첨단산업 전력수요 해결 가능"

박기석 기자
박기석, 허백윤 기자
입력 2025-08-22 00:54
수정 2025-08-22 00:54
3년 만에 한국 온 빌 게이츠

李대통령과 원전·보건 협력 논의
“트럼프와 대화 잘 나누길” 덕담도
金총리와 만나 “바이오 협력 기대”
빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 21일 서울의 한 호텔에서 열린 외교부 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1
빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 21일 서울의 한 호텔에서 열린 외교부 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다.
뉴스1


이재명 대통령이 21일 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 인공지능(AI) 미래 산업과 소형모듈원자로(SMR), 글로벌 보건 협력 등에 대해 의견을 나눴다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 3년 만에 한국을 찾은 게이츠 이사장을 접견했다. 이 대통령은 게이츠 이사장이 “SMR이 AI나 반도체 등 첨단산업 분야 전력 수요 증가의 효과적 해법이 될 수 있다”고 하자 “한국 정부도 차세대 원자력발전소 건설에 관심이 많다”고 말했다고 강유정 대변인이 전했다.

이어 이 대통령은 “한국이야말로 SMR의 강자가 될 수 있다”며 “우리 기업들이 준비를 많이 하고 있고 해외시장에서도 한국이 SMR에서 굉장한 강점을 갖고 있다”고 말했다. 마이크로소프트 공동 창업자인 게이츠 이사장은 SMR 개발사인 테라파워의 창업자이기도 하다. 게이츠재단을 통해 백신 개발·보급 등 글로벌 보건 증진을 위해 활동하고 있다.

빌 게이츠 만난 李… 글로벌 보건 협력 방안 등 논의
빌 게이츠 만난 李… 글로벌 보건 협력 방안 등 논의 이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 악수하며 웃고 있다. 게이츠 이사장의 한국 방문은 2022년 8월 이후 3년 만으로, 이 대통령과 게이츠 이사장은 글로벌 보건 협력 방안에 대해 논의했다.
연합뉴스


이 대통령은 모두발언에서 “게이츠 이사장은 저도 매일 쓰는 ‘윈도’를 개발했다”며 “이를 통해 사람들이 모두 세상을 보는 창문을 가지게 됐다”고 밝혔다. 또 “게이츠 이사장이 백신 개발이나 친환경 발전시설을 개발하는 등 인류를 위한 새로운 공공재 개발에 나선 점도 참 존경스럽다”고 말했다.

접견 말미에 게이츠 이사장은 이 대통령의 한미 정상회담 일정을 언급하며 “도널드 트럼프 대통령과 대화를 잘 나누시라”고 덕담을 건넸고 이 대통령은 “어려운 일이겠지만 슬기롭게 잘 대화하겠다”고 화답했다고 강 대변인이 밝혔다.

이날 김민석 국무총리도 게이츠 이사장과 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 오찬을 갖고 “한국 바이오 기업의 우수한 역량과 게이츠재단의 글로벌 네트워크를 합치면 시너지 효과를 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 게이츠재단은 한국사무소를 여는 방안도 계획하고 있다.

게이츠 이사장은 특히 한국 바이오 기업의 백신 및 진단기기 기술력을 세계적 수준이라고 평가하며 “세계시장 진출을 위해 게이츠재단의 국제 협력 노하우와 경험을 적극 공유하겠다”고 화답했다.

게이츠 이사장은 이날 오후 서울의 한 호텔에서 가진 기자간담회에서 “한국은 정말 놀라운 경제적 발전을 이뤄 냈고 강력한 민주주의까지 갖춘 국가로 탈바꿈한 만큼 굉장히 자부심을 가져도 된다﻿”며 공적개발원조(ODA) 예산 확대 등 더욱 많은 기여와 협력을 기대한다고 거듭 강조했다.
박기석·허백윤 기자
2025-08-22 32면
