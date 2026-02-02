탈세 의혹 차은우에 “화이팅”…‘케데헌’ 女 스타 “위로한 것 뿐”

차은우 SNS 입장문에 “항상 너를 지지해” 댓글

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서의 목소리 연기로 유명세를 누리고 있는 한국계 미국 배우 아덴 조(40·한국명 조세진)가 탈세 의혹을 받는 가수 겸 배우 차은우(28·본명 이동민)의 소셜미디어(SNS)에 그를 응원하는 댓글을 달아 빈축을 산 가운데, 아덴 조 측이 “개인적 친분에서 비롯된 위로의 표현일 뿐”이라는 입장을 밝혔다.아덴 조의 국내 에이전시 관계자는 지난달 30일 서울 강남구에서 진행된 국내 언론과의 라운드 인터뷰를 앞두고 취재진에게 이같이 전했다.에이전시 측은 “사안에 대해 옹호하거나 판단하려는 의도는 없었다”며 “사적인 마음으로 인해 논란이 확산한 점을 유감스럽게 생각하며, 앞으로 더 신중하게 행동할 것”이라고 밝혔다.다만 아덴 조는 인터뷰 도중 해당 이슈에 대해 언급을 피했다. 아덴 조는 관련 질문에 “그 일로 다시 이슈가 되고 싶지 않다”며 말을 아꼈다.해당 논란은 아덴 조가 차은우의 SNS에 그를 지지하고 응원하는 댓글을 달며 불거졌다.아덴 조는 지난달 26일 차은우의 SNS 게시물에 영어로 “항상 너를 지지해, 동생. 화이팅”이라는 댓글을 달았다. 해당 게시물은 차은우가 탈세 의혹에 대해 자신의 이름으로 내놓은 첫 입장문이었다.차은우의 SNS에 그를 응원하고 지지하는 해외 팬들의 댓글이 수천 개가 달린 가운데, 아덴 조가 그를 공개적으로 응원하고 나서자 국내 네티즌들은 “SNS에서 공개적으로 응원하는 건 이해가 되지 않는다”, “정말 응원한다면 그냥 가만히 있는 게 낫다”, “미국에서는 탈세가 용인되나” 등 싸늘한 반응을 보였다.아덴 조는 미국에서 활동하는 한국계 미국인 배우로, ‘케데헌’에서 걸그룹 ‘헌트릭스’ 멤버이자 주인공 ‘루미’의 성우를 맡아 국내외에서 유명세를 얻었다.‘케데헌’에서 ‘헌트릭스’에 대항하는 보이그룹 ‘사자보이즈’를 이끄는 남자 주인공 격인 ‘진우’의 외모가 차은우를 모티브로 한 것으로 알려졌는데, 극중 루미와 진우가 이성 간의 감정을 느꼈다는 점에서 아덴 조와 차은우가 함께 ‘케데헌’과 관련된 여러 콘텐츠에 출연하게 됐다.한편 차은우는 모친이 설립한 1인 기획사가 현 소속사인 판타지오와 용역 계약을 맺고 차은우의 소득을 나눠 가지는 방법으로 자신의 소득에 대해 소득세율(45%)보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 한 의혹을 받고 있다.국세청은 해당 1인 기획사가 탈세를 위해 설립된 ‘페이퍼컴퍼니’라고 판단한 것으로 알려졌다. 차은우 측은 과세적부심을 신청해 세무 당국 조치의 적절성을 다툰다는 입장이다.차은우는 자신의 SNS에 올린 입장문을 통해 “이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지, 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다”면서 “추후 진행되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠다. 또한 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다”고 밝혔다.