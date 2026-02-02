‘후계자’ 알카라스 결승전 직관한 나달…조코비치 “2명의 스페인 전설 상대해 불공평” 농담

이미지 확대 노바크 조코비치가 1일(한국시간) 호주 멜버른에서 열린 테니스 호주오픈 남자 단식 시상식에서 준우승자에게 주는 은색 쟁반을 들고 호주 팬들에게 감사의 마음을 전하고 있다. 멜버른 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노바크 조코비치가 1일(한국시간) 호주 멜버른에서 열린 테니스 호주오픈 남자 단식 시상식에서 준우승자에게 주는 은색 쟁반을 들고 호주 팬들에게 감사의 마음을 전하고 있다. 멜버른 신화 연합뉴스

은퇴한 스페인 테니스 전설 라파엘 나달(가운데)이 1일(한국시간) 호주 멜버른에서 열린 카를로스 알카라스와 노바크 조코비치의 호주오픈 남자 단식 결승전에서 두 선수를 박수로 격려하고 있다. 멜버른 로이터 연합뉴스

다혈질의 승부사 노바크 조코비치(39·세르비아)도 이제는 세월의 무게에 따라 ‘지는 법’을 담담히 받아들이는 모양새다. 조코비치는 지난 1일(한국시간) 호주 멜버른에서 열린 올해 첫 테니스 메이저 대회 호주오픈 남자 단식 결승전에서 세계 랭킹 1위 카를로스 알카라스(23·스페인)에 세트 점수 1-3(6-2 2-6 3-6 5-7)로 패하고도 특유의 유머로 ‘신성’ 알카라스를 추어올렸다.조코비치는 경기 종료 직후 진행된 인터뷰에서 “이겼을 때 연설문과 졌을 때 소감을 별도로 준비해왔다”고 웃으며 알카라스에게 “당신은 아직 젊어서 많은 기회가 앞으로 있을 것이다, 나처럼”이라고 농담했다.이어 관중석에서 둘의 경기를 지켜본 라파엘 나달(40·스페인)을 ‘위대한 라파’라며 인사를 건넨 나달은 “오늘 코트에 스페인 전설들이 너무 많다. 오늘 밤은 마치 두 명을 상대로 혼자 싸우는 기분이었다”고 말해 나달은 물론 만원 관중이 폭소하게 했다.조코비치는 통산 10개의 우승 트로피를 수집한 호주에서 느낀 특별한 감정도 밝혔다. 그는 “지난 몇 경기 동안 호주에서 단 한 번도 경험해 보지 못한 엄청난 사랑을 받았다”면서 “솔직히 내가 다시 한번 그랜드슬램 시상식 자리에 서게 될 줄은 몰랐다. 지난 몇 주 동안 나를 앞으로 나아가게 해준 관중 여러분께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.아울러 그는 “내일 무슨 일이 일어날지, 하물며 6개월이나 12개월 뒤의 일은 더더욱 신만이 아실 것”이라며 “정말 멋진 여정이었고, 여러분을 사랑한다”고 덧붙였다.