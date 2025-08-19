가수 김종국 “데뷔 30주년… 저 장가갑니다”

방금 들어온 뉴스

가수 김종국 “데뷔 30주년… 저 장가갑니다”

윤수경 기자
입력 2025-08-19 00:47
수정 2025-08-19 00:47
예비 신부 정보는 공개 안 해

가수 겸 방송인 김종국. 연합뉴스
가수 겸 방송인 김종국.
데뷔 30주년을 맞은 가수 겸 방송인 김종국(49)이 결혼한다.

김종국은 18일 자신의 팬 카페에 “저 장가갑니다”라며 “올해가 데뷔 30주년인데, 만들라는 앨범은 안 만들고 제가 저의 반쪽을 만들었다”며 결혼 소식을 전했다. 이어 “그래도 축하해 주시고 응원해 달라”며 “많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까. 잘 살도록 노력하겠습니다”라고 남겼다.

예비 신부에 대한 정보는 공개하지 않았다. 그는 다만 “결혼식은 가까운 시일에 가능한 한 그리 크지 않은 규모로 가족·친지들, 그리고 몇몇 지인들과 조용히 치르고자 한다”고 덧붙였다.

김종국은 1995년 그룹 터보로 데뷔해 ‘회상’, ‘트위스트 킹’ 등의 대표곡으로 큰 인기를 누렸다. 2001년 솔로 가수로 나서 ‘한 남자’, ‘제자리걸음’, ‘사랑스러워’ 등의 히트곡을 냈다. 특히 그는 2005년 ‘사랑스러워’가 수록된 솔로 3집으로 연말 지상파 TV 3사 가요대상을 휩쓸었다.

가수 활동 외에 ‘X맨’, ‘패밀리가 떴다’, ‘런닝맨’, ‘미운 우리 새끼’ 등 TV 예능 프로그램을 통해 큰 활약을 펼치면서 2020년에는 SBS ‘연예대상’에서 대상을 받기도 했다.
2025-08-19 30면
