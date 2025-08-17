가수 션, 광복절 81.5㎞ 완주…독립유공자 후손 위해 23억여원 기부

가수 션, 광복절 81.5㎞ 완주…독립유공자 후손 위해 23억여원 기부

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-08-18 06:00
수정 2025-08-18 06:00
가수 션이 광복절 80주년을 맞아 지난 15일 서울 월드컵 공원에서 열린 기부 마라톤 ‘2025 815런’에서 81.5㎞를 완주했다. 그의 소속사 YG엔터테인먼트는 “션은 이를 통해 조성한 23억여원의 기부금을 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 사업에 쓰도록 한국해비타트에 전액 기부했다”고 전했다.

‘2025 815런’은 광복절의 의미와 독립유공자의 은혜를 되새기자는 취지에서 마련된 기부 마라톤 이벤트다. 션은 오프라인 참가자 4000여명과 함께 무더위를 뚫고 7시간 50분 22초에 81.5㎞를 완주했다.

23억 8000여만의 기부금은 노스페이스 등 후원 기업 110곳의 기부와 개인 참가자들의 참가비로 조성됐다. 션은 “광복절 81.5㎞ 달리기는 독립유공자와 그 후손들께 전하는 저의 감사 인사”라며 “그 마음을 나눠준 모든 러너들께도 감사드린다”고 전했다.

션은 해마다 3·1절과 광복절에 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인을 진행하고 있다. 지금까지 후손 19세대에 새집을 지어줬다. 목표는 100채다. 그가 각종 단체에 기부한 금액은 누적 65억여원에 이른다.

‘2025 815런’ 행사에서 81.5㎞를 완주한 가수 션. YG엔터테인먼트 제공.
‘2025 815런’ 행사에서 81.5㎞를 완주한 가수 션. YG엔터테인먼트 제공.


손원천 선임기자
