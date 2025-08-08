“제 야구 21점 만점에 20점… 1점은 인생 2막서 채울 것”

은퇴 의사 밝힌 오승환 기자회견

“제 등번호가 21번인데 공교롭게 선수 생활도 21년에서 마무리하게 됐네요. 선수 생활을 점수로 매긴다면 21점 만점에 20점을 주고 싶습니다. 나머지 1점은 인생 2막에서 채우겠습니다.”등판 자체가 곧 팀의 승리이자 상대팀에는 악몽이었던 프로야구 ‘끝판 대장’ 오승환(43·삼성 라이온즈)이 올 시즌을 끝으로 은퇴를 공식화하며 은퇴 이후 삶에 대한 계획을 밝혔다.전날 구단을 통해 은퇴 의사를 밝힌 오승환은 7일 인천 송도 오라카이호텔에서 기자회견을 열고 21년에 걸친 야구 인생을 되돌아봤다. 그는 “아직 은퇴라는 게 실감 나지 않는데, 조금 전까지도 (먼저 은퇴한) 이대호 선수와 통화를 했다. ‘마지막 은퇴 경기하는 당일 너도 울게 될 거다’라고 농담처럼 말하더라”면서 “선수로서 참 과분한 사랑을 받았고, 이렇게 떠나는 인사를 드릴 수 있는 자리를 갖게 된 것도 정말 감사하다”고 말했다.2005년 삼성 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔한 오승환은 삼성에서만 15시즌을 마무리 투수로 뛰며 KBO리그 통산 427세이브 19홀드 44승 평균자책점 2.32라는 대기록을 남겼다. 일본프로야구 한신 타이거스와 미국프로야구 메이저리그(MLB) 세인트루이스, 토론토, 콜로라도를 거쳤고 한미일 통산 549세이브를 올렸다.오승환은 “올해 초 어머니가 갑작스럽게 돌아가셨다”면서 “은퇴를 결심하는 데 영향을 미쳤다”고 털어놨다. 그는 “언제나 경기를 마치면 가장 먼저 연락을 주셨던 어머니가 이제 안 계신다는 게 컸고, 지금도 (은퇴) 인사 드리는 이 자리를 못 보신다는 게 슬프다”고 말했다. ‘돌부처’라는 별명이 붙은 그도 어머니를 떠올리는 순간은 눈시울을 붉히며 힘겹게 말을 이어 갔다.그는 은퇴 이후에도 한국 야구에 이바지할 수 있는 삶을 살고 싶다고 했다. 구단은 오승환이 원하면 해외 지도자 연수 과정을 지원할 계획이다. 그는 “아직은 제가 공을 손에서 놓은 게 아니기 때문에 구단과 계속 상의하며 결정할 것”이라면서 “야구 예능과 관련해서도 많은 연락을 받았는데, 야구에 기여할 수 있는 부분이 있다면 굳이 마다할 일은 아니라고 생각한다”며 선택지를 열어 놓았다.