[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 13일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 13일

입력 2026-05-13 01:03
수정 2026-05-13 01:03
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36년생 : 경솔한 행동은 삼가라.

48년생 : 조용한 집중이 하루의 중심을 잡아준다.

60년생 : 운이 서서히 풀리는 날이다.

72년생 : 재물이 들어와 만족하는 때이다.

84년생 : 마음을 다스리는 것이 복이다.

96년생 : 먼 일정은 잠시 미루라.



37년생 : 정도를 지키는 선택이 답이다.

49년생 : 이해심을 키우는 날이다.

61년생 : 조용히 지내면 흐름이 편안하다.

73년생 : 즐거운 일이 생기는 흐름이다.

85년생 : 수입이 늘어나는 기운이다.

97년생 : 사람들의 시선이 모이는 날이다.

호랑이

38년생 : 고비가 오니 침착하라.

50년생 : 기쁨이 충만한 흐름이다.

62년생 : 뜻밖의 이득이 생기는 날이다.

74년생 : 여유를 가지면 마음이 가벼워진다.

86년생 : 참고 견디면 곧 풀린다.

98년생 : 정정당당히 나서라.

토끼

39년생 : 하던 일을 이어가는 것이 답이다.

51년생 : 부드러운 태도가 관계를 살린다.

63년생 : 재물이 두터운 기운이다.

75년생 : 재물운이 오르는 흐름이다.

87년생 : 익숙한 일에 다시 마음이 놓이게 된다.

99년생 : 시비는 피하고 물러서라.



40년생 : 얻는 것이 많아지는 날이다.

52년생 : 소신대로 밀고 나가라.

64년생 : 침착함이 필요한 시점이다.

76년생 : 관록이 쌓이는 흐름이다.

88년생 : 큰말보다 실천이 더 든든한 힘이 된다.

00년생 : 재물의 기회가 널려 있다.



41년생 : 남의 것을 탐하지 말라.

53년생 : 사람을 쉽게 믿지 말라.

65년생 : 낯선 일보다 익숙한 선택이 편안하다.

77년생 : 관계에 정성을 더하라.

89년생 : 일에는 근신이 필요한 날이다.

01년생 : 운이 왕성한 흐름이다.



42년생 : 작은 성취가 생각보다 큰 힘을 준다.

54년생 : 다툼은 피하고 넘어가라.

66년생 : 이득이 늘어나는 날이다.

78년생 : 신뢰가 쌓여 형통한 때이다.

90년생 : 심기가 흔들리니 쉬어가라.

02년생 : 일을 성취하는 흐름이다.



43년생 : 바라던 일이 조용히 이루어진다.

55년생 : 사소한 일로 다툼이 있다.

67년생 : 시비는 참고 넘기는 것이 답이다.

79년생 : 마음을 열면 관계가 부드럽다.

91년생 : 문서와 돈일은 미루라.

03년생 : 이득이 넉넉한 흐름이다.

원숭이

44년생 : 가벼운 변화가 지루함을 덜어내 준다.

56년생 : 공과 사를 분명히 하라.

68년생 : 행운이 가까이 있는 흐름이다.

80년생 : 운이 서서히 좋아지는 때이다.

92년생 : 새로운 일이 다가오는 날이다.

04년생 : 기회를 놓치지 말고 잡아라.



45년생 : 포용력을 키우는 날이다.

57년생 : 건강이 회복되는 흐름이다.

69년생 : 낡은 고민을 정리하니 마음이 훨씬 가볍다.

81년생 : 옳고 그름을 가려라.

93년생 : 마음의 안정을 먼저 잡으라.

05년생 : 복잡한 자리는 피하라.



46년생 : 일의 성과가 보이는 흐름이다.

58년생 : 조용한 배려가 관계를 한층 부드럽게 한다.

70년생 : 씀씀이를 줄이는 것이 답이다.

82년생 : 길운이 스며드는 하루이다.

94년생 : 참고 넘기면 복이 따른다.

06년생 : 운이 서서히 풀리는 날이다.

돼지

47년생 : 가까운 사람의 말이 큰 위로가 될 수 있다.

59년생 : 윗사람을 챙기는 복이다.

71년생 : 자신감이 있으면 성공이다.

83년생 : 외출이 이로운 흐름이다.

95년생 : 서서히 빛이 나는 날이다.

07년생 : 재물운이 오르는 흐름이다.
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