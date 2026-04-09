‘대한민국 임시정부와 기념일’ 세미나 국회서 열려

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대한민국 임시정부 수립 제107주년을 맞아 임시정부가 기렸던 기념일을 조명하는 세미나가 열렸다.김용만 더불어민주당 의원과 국립대한민국임시정부기념관은 9일 국회의원회관에서 ‘대한민국 임시정부와 기념일’ 세미나를 공동으로 개최했다. 김 의원은 백범 김구의 증손자다.이날 세미나에서는 윤선자 전남대 사학과 명예교수가 3·1절과 임시정부수립일(4월 11일), 순국선열기념일(11월 17일) 등 임시정부가 기렸던 기념일을 상하이 시기와 이동 시기, 충칭 시기로 구분해 그 특징을 발표했다.하상복 목포대 정치언론홍보학과 교수는 ‘대한민국 임시정부 기념의 정치학’을 주제로 지난 2019년 3·1운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년 행사를 함께 기념한 것에 대한 정치학적 의미를 제시했다. 천이선 대만 국사관장은 ‘국가 정체성의 경쟁과 조화’라는 주제를 통해 한국과 유사한 대만의 역사적 사례를 비교·분석했다.김희곤 국립대한민국임시정부기념관장은 “이번 세미나가 임시정부 관련 기념일에 대한 이론적 근거와 토대 등을 종합적으로 점검하고, 대한민국이 임시정부의 기념일을 어떻게 계승하고 기려왔는지를 재조명하는 의미 있는 자리가 되기를 바란다”라고 밝혔다.