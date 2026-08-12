AI·문학 품은 클래식… ‘여기 그리고 지금’ 오늘을 듣다

‘힉엣눙크!’ 페스티벌 25일 개막

이미지 확대 현악 오케스트라 세종솔로이스츠가 주도하는 ‘힉엣눙크! 뮤직 페스티벌’이 오는 25일 막을 올린다.

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세종솔로이스츠 제공

이미지 확대 테너 이안 보스트리지는 구스타프 말러의 가곡을 파고든다.

ⓒ Marco Borggreve 닫기 이미지 확대 보기 테너 이안 보스트리지는 구스타프 말러의 가곡을 파고든다.

ⓒ Marco Borggreve

이미지 확대 바이올리니스트 데이비드 버넷이 클래식에서는 흔치 않은 바이올린-더블베이스 곡으로 첫 내한 공연을 여는 등 현시대의 음악 현장을 생생하게 보여 준다.

ⓒ Masaaki Kuwajima 닫기 이미지 확대 보기 바이올리니스트 데이비드 버넷이 클래식에서는 흔치 않은 바이올린-더블베이스 곡으로 첫 내한 공연을 여는 등 현시대의 음악 현장을 생생하게 보여 준다.

ⓒ Masaaki Kuwajima

이미지 확대 더블베이시스트 니나 버넷이 클래식에서는 흔치 않은 바이올린-더블베이스 곡으로 첫 내한 공연을 여는 등 현시대의 음악 현장을 생생하게 보여 준다.

©Titilayo Ayangade 닫기 이미지 확대 보기 더블베이시스트 니나 버넷이 클래식에서는 흔치 않은 바이올린-더블베이스 곡으로 첫 내한 공연을 여는 등 현시대의 음악 현장을 생생하게 보여 준다.

©Titilayo Ayangade

세줄 요약 세종솔로이스츠의 힉엣눙크!가 25일 개막해 AI 영상, 문학, 실내악을 결합한 무대를 선보였다. 보스트리지는 말러를, 쿠르탁은 카프카를, 버넷 남매와 이소연은 드문 레퍼토리를 연주하며 9월 3일까지 축제를 이어갔다. 힉엣눙크! 25일 개막, AI·문학 결합 무대

보스트리지 말러 실내악, 쿠르탁 카프카 공연

버넷 남매·이소연, 드문 레퍼토리와 초연

2026-08-12 15면

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현악오케스트라 세종솔로이스츠의 ‘힉엣눙크! 뮤직 페스티벌’(힉엣눙크!)이 오는 25일 아홉 번째 막을 올린다. 2017년 도심형 여름 음악 축제로 시작한 ‘힉엣눙크!’는 라틴어 ‘여기 그리고 지금’을 뜻하는 이름대로 동시대 음악 현장을 짚어 왔다. 이번 페스티벌은 기술과 창작의 결합을 보여주는 비주얼 아티스트 데이비드 사우더의 ‘AI(인공지능) 살롱’으로 개막해 9월 3일까지 아티스트 44명이 다양한 형식의 공연을 펼친다.26일 서울 예술의전당 콘서트홀에는 테너 이안 보스트리지와 세종솔로이스츠가 2023년 국내 투어 이후 3년 만에 다시 함께 무대에 선다. 구스타프 말러의 ‘소년의 이상한 뿔피리’와 ‘방황하는 젊은이의 노래’를 실내악 편성으로 부른다. ‘소년의 이상한 뿔피리’를 가장 사랑하는 곡으로 꼽는 그는 2018년 음반 ‘레퀴엠: 전쟁의 연민’에서 뿔피리 연작의 군대 가곡을 파고든 이력이 있다. 그의 목소리와 해석에 집중할 수 있는 현악 앙상블 버전 앞뒤에 말러가 편곡한 루트비히 판 베토벤 ‘세리오소’와 로베르트 슈만 현악 사중주 1번이 감싼다. 이날 공연은 지휘자 윤한결이 맡는다.올해 100세를 맞은 헝가리 작곡가이자 피아니스트 죄르지 쿠르탁의 ‘카프카-프라그멘테’를 융복합 공연으로 풀어낸다. 프란츠 카프카의 일기와 편지에서 추린 단문 40개를 짧은 악장으로 구성했다. 소프라노와 바이올린만으로 60분간 지탱하는 이 곡은 1987년 독일 비텐 초연 이래 극한의 기교로 이름나 있다. 이번 공연은 소프라노 서예리와 바이올리니스트 레오나드 푸의 연주에 사우더의 AI 영상과 안무가 캐롤 아미티지의 연출을 덧댔다. 27일 서울 강남구 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터에서 공연한다.9월 1일 서울 용산구 일신홀에서 열리는 ‘젊은 비르투오소’는 바이올리니스트 데이비드 버넷과 더블베이시스트 니나 버넷이 꾸미는 듀오 리사이틀이다. 한국인 어머니와 폴란드인 아버지를 둔 남매 연주자로, 데이비드는 포르모사 콰르텟 단원으로 세계 주요 무대에서 활약하고, 미국의 클래식 상인 에이버리 피셔 커리어 그랜트를 수상한 니나는 현재 스토니브룩대학 교수로 재직 중이다. 남매 연주자는 바이올린과 더블베이스를 위한 곡인 윤이상의 ‘투게더’, 크시슈토프 펜데레츠키의 콘체르탄테, 조반니 보테시니의 그랑 듀오 콘체르탄테 등 클래식에서는 드문 바이올린-더블베이스 곡을 연주한다. 이 외에도 요한 제바스티안 바흐의 인벤션 2·8·13번, 로베르트 슈만의 아다지오와 알레그로 작품번호 70 등 다채롭게 구성했다.9월 2일에는 미국 줄리아드 음대 교수인 피아니스트 이소연이 클로드 드뷔시의 ‘비노의 문’, 로베르트 슈만의 ‘크라이슬레리아나’ 작품번호 16번, 세르게이 프로코피예프 ‘로미오와 줄리엣’ 등을 연주한다. 2024년 세계 초연했던 파올라 프레스티니 ‘어머니 달의 노래’를 아시아 초연으로 선보인다. 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 공연한다.프랑스 작가 마르셀 프루스트의 ‘잃어버린 시간을 찾아서’ 속 살롱 음악회에서 영감을 받은 살롱콘서트(8월 30일), 영유아 콘서트 ‘어머니께서 가르쳐주신 노래’(9월 2일)는 매진됐다. 두 차례에 걸친 사회공헌 프로그램 ‘찾아가는 음악회’를 진행하는 ‘힉엣눙크!’는 3일 이소연의 마스터클래스로 축제를 닫는다.