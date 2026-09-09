제37회 부산시민체육대축전 12~13일 열려…시민 2만명 참여

세줄 요약 부산시와 부산시체육회가 공동 주최한 제37회 부산시민체육대축전이 12~13일 열렸다. 생활체육 동호인 등 2만여 명이 검도, 게이트볼, 족구 등 15개 종목에 참가하고, 사직실내체육관 전야제와 시민참여 마당도 운영한다. 부산시민체육대축전 12~13일 개최

시민 2만여 명 참여, 15개 종목 경기

사직실내체육관 전야제·시민참여 마당 운영

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범시민 생활체육 축제인 ‘제37회 부산시민체육대축전’이 12일부터 13일까지 열린다.부산시와 부산시체육회가 공동 주최하고, 16개 구군 체육회와 회원종목단체가 주관하는 이번 대회에는 생활체육 동호인 등 2만여 명이 참여한다.개회식 및 전야제에 이어 15개 생활체육 종목별 경기, 시민참여 마당 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.12일 오후 5시 사직실내체육관에서 개회식과 전야제가 열릴 예정인 가운데 식후 행사로 박서진, 손태진, 김조한 등 초청 가수들이 출연해 트로트부터 성악, 리듬앤드블루스(R＆B) 발라드까지 세대를 아우르는 축하공연을 선보인다.생활체육 종목별 경기는 13일 사직체육관을 비롯한 지역 종목별 경기장에서 열린다. 검도, 게이트볼, 그라운드골프, 족구 등 15개 생활체육 종목에 걸쳐 기량을 겨룬다.대회 기간 부산종합운동장 조각공원에서는 시민 누구나 참여하고 즐길 수 있는 시민참여 마당이 운영된다.