제37회 부산시민체육대축전 12~13일 열려…시민 2만명 참여

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

제37회 부산시민체육대축전 12~13일 열려…시민 2만명 참여

신정훈 기자
입력 2026-09-09 12:12
수정 2026-09-09 12:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 부산시민체육대축전 12~13일 개최
  • 시민 2만여 명 참여, 15개 종목 경기
  • 사직실내체육관 전야제·시민참여 마당 운영
이미지 확대
부산시민체육대축전. 부산시 제공
부산시민체육대축전. 부산시 제공


범시민 생활체육 축제인 ‘제37회 부산시민체육대축전’이 12일부터 13일까지 열린다.

부산시와 부산시체육회가 공동 주최하고, 16개 구군 체육회와 회원종목단체가 주관하는 이번 대회에는 생활체육 동호인 등 2만여 명이 참여한다.

개회식 및 전야제에 이어 15개 생활체육 종목별 경기, 시민참여 마당 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.

12일 오후 5시 사직실내체육관에서 개회식과 전야제가 열릴 예정인 가운데 식후 행사로 박서진, 손태진, 김조한 등 초청 가수들이 출연해 트로트부터 성악, 리듬앤드블루스(R＆B) 발라드까지 세대를 아우르는 축하공연을 선보인다.

생활체육 종목별 경기는 13일 사직체육관을 비롯한 지역 종목별 경기장에서 열린다. 검도, 게이트볼, 그라운드골프, 족구 등 15개 생활체육 종목에 걸쳐 기량을 겨룬다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

대회 기간 부산종합운동장 조각공원에서는 시민 누구나 참여하고 즐길 수 있는 시민참여 마당이 운영된다.
부산 신정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제37회 부산시민체육대축전의 개최 기간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로