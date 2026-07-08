뮤지컬로 변신한 겨울왕국… “오프닝 노래만 스무 번 다시 썼죠”

작사·작곡 로페즈 부부 서면 인터뷰

이미지 확대 디즈니의 르네상스 이래 최고의 뮤지컬 애니메이션이라는 평가를 받은 ‘겨울왕국’이 무대로 옮겨져 사랑을 받고 있다. 영국, 일본, 호주 등에서 흥행을 이어가는 작품은 오는 8월 한국에서 초연을 올린다. 사진은 ‘겨울왕국’의 호주 프로덕션 한 장면.

©Lisa Tomasetti 닫기 이미지 확대 보기 디즈니의 르네상스 이래 최고의 뮤지컬 애니메이션이라는 평가를 받은 ‘겨울왕국’이 무대로 옮겨져 사랑을 받고 있다. 영국, 일본, 호주 등에서 흥행을 이어가는 작품은 오는 8월 한국에서 초연을 올린다. 사진은 ‘겨울왕국’의 호주 프로덕션 한 장면.

©Lisa Tomasetti

이미지 확대 뮤지컬 ‘겨울왕국’ 작곡-작사를 맡은 크리스틴 앤더슨-로페즈(왼쪽)·로버트 로페즈. 디즈니 시어트리컬 그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 뮤지컬 ‘겨울왕국’ 작곡-작사를 맡은 크리스틴 앤더슨-로페즈(왼쪽)·로버트 로페즈. 디즈니 시어트리컬 그룹 제공

세줄 요약 뮤지컬 ‘겨울왕국’이 8월 13일 서울 샤롯데씨어터에서 한국 초연을 올린다. 작사·작곡가 크리스틴과 로버트 로페즈는 원작 8곡을 편곡하고 신곡 12곡을 더해, 영화의 클로즈업 대신 노래로 감정을 살렸다고 설명했다. 서울 초연 앞둔 뮤지컬 겨울왕국 소개

원작 8곡 편곡, 신곡 12곡 추가 작업

클로즈업 대신 노래로 감정과 서사 확장

2026-07-08 16면

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2018년 2월 어느 날, 오케스트라가 첫 화음을 짚는 순간 몇몇 배우는 눈물을 흘리고 있었다. 미국 뉴욕 브로드웨이 초연을 앞두고 열린 뮤지컬 ‘겨울왕국’의 시츠프로브(배우와 오케스트라가 처음 호흡을 맞추는 리허설) 자리였다. 작사·작곡가 크리스틴 앤더슨-로페즈(왼쪽·54)와 로버트 로페즈(오른쪽·51)는 “종이 위 멜로디가 처음 입체가 돼 울려 퍼지던 그 순간이 지금도 선명하다”고 했다. “오케스트라의 첫 화음이 나올 때 배우들이 약속이라도 한 듯 환호하며 박수를 치기 시작했어요. 바로 이런 순간 때문에 우리가 뮤지컬을 하는 게 아닐까 싶었죠.”(크리스틴)디즈니 시어트리컬 그룹의 ‘겨울왕국’이 오는 8월 13일 서울 샤롯데씨어터 개관 20주년 기념작으로 한국 초연 무대에 오른다. 2014년 개봉한 동명 애니메이션을 무대로 옮긴 이 작품은 아렌델 왕국의 공주 엘사와 안나가 왕국의 저주를 풀고 자매의 사랑을 찾아가는 이야기 구조를 따른다. 2018년 브로드웨이에서 공식 개막했고 호주, 일본, 영국, 독일 등에서 공연되며 큰 사랑을 받고 있다.공연에 앞서 진행한 서면 인터뷰에서 크리스틴과 로버트는 원작 8곡을 편곡하고 12곡의 신곡을 더했다. 이들의 무대 음악 작업 원칙은 “무대에는 카메라가 없다”는 것이다. “영화에서는 카메라로 온갖 마술을 부릴 수 있지만 ‘결정적 클로즈업’을 무대에서는 쓸 수 없다”고 부연한 로버트는 클로즈업을 대체할 해법을 노래로 만들었다. 대관식 날 엘사의 흔들리는 내면을 담은 신곡 ‘위험한 꿈’과 ‘괴물’이 그렇게 태어났다. 로버트는 ‘위험한 꿈’이 ‘렛 잇 고’의 멜로디 일부를 공유한다며 “‘렛 잇 고’라는 거대한 나무가 ‘위험한 꿈’에 씨앗을 나눠줘 새로운 싹을 틔우게 했다”고 설명했다.영화에서는 3분의1 지점에서 나오는 ‘렛 잇 고’는 1막 엔딩으로 자리를 옮기고, 엘사가 프로시니엄(무대 앞쪽 액자 틀)을 만져 얼려버리는 장면을 초반에 배치했다. 두 자매의 음악에도 서로 다른 언어가 흐른다. “엘사의 가사가 내성적이고 명상적이라면, 안나는 불꽃처럼 강렬한 원색의 언어를 거침없이 쏟아낸다”고 했다.오프닝 곡은 20개가 넘는 버전을 갈아엎으며 새로 썼다. ‘음악을 절대 멈추지 않는다’는 발상 아래 북유럽풍의 첫 장면부터 부모의 죽음까지 짧은 사건들을 암전 없이 한 흐름으로 묶었다. 관객이 박수를 칠 틈도 없이 몰아치는 그 흐름은 결국 ‘태어나서 처음으로’에서 한 번에 귀결된다.두 사람은 뮤지컬 ‘애비뉴 Q’(2003)부터 함께 곡을 써 왔다. ‘겨울왕국’ 시리즈와 픽사의 애니메이션 ‘코코’, TV 프로그램 ‘완다비전’ 등을 작업하며 아카데미상과 그래미상, 에미상을 거머쥐었다. 뮤지컬 ‘북 오브 몰몬’에도 참여한 로버트는 토니상까지 품에 안으며 미국 4대 시상식(EGOT)을 두 번 달성한 유일한 인물이다.크리스틴은 “그의 멜로디 감각은 친숙하면서도 어떤 음악보다 신선하다”면서 “가사를 검은 벨벳 위에 놓인 다이아몬드처럼 선명하게 하는 재주가 있다”고 감탄 섞인 표현을 했다. 로버트는 “가장 친한 친구이자 아내인 크리스틴과 매일 함께 곡을 쓸 수 있다는 사실이 매 순간 축복”이라고 응답했다.환상적인 오로라 빛을 선사하는 ‘겨울왕국’에 대해 로버트는 “무대만을 위해 새롭게 확장한 수많은 예술적 요소를 관객과 나누는 순간이 정말 흥분된다”며 “상상을 초월할 만큼 훨씬 거대하고 깊이 있는 것을 극장에서 만나게 될 것”이라고 했다. 크리스틴은 “영화를 처음 접하는 관객에겐 훨씬 많은 반전과 놀라움이, 이미 사랑한 관객에겐 부모(왕과 왕비)와 주변 캐릭터의 더 깊은 서사가 기다린다”고 귀띔했다. 공연은 내년 3월 1일까지 이어진다.