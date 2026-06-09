평등의 약속 혹은 억압의 명령… ‘원칙’이란 무엇인가

홍콩 작가 궈융캉 원작 연극 ‘원칙’

교복 등 학교 구성원 교칙 갈등 그려

관객에게 어느 편에 설지 질문 던져

이미지 확대 두산인문극장 2026 ‘신분류학’의 프로그램으로 공연 중인 연극 ‘원칙’은 완벽한 원칙과 제도는 가능한가 묻는다.

두산아트센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산인문극장 2026 ‘신분류학’의 프로그램으로 공연 중인 연극 ‘원칙’은 완벽한 원칙과 제도는 가능한가 묻는다.

두산아트센터 제공

세줄 요약 두산아트센터에서 공연 중인 연극 ‘원칙’은 교복 착용과 체육활동 제한을 둘러싼 학교 갈등을 통해 규제와 자율, 제도와 변화의 충돌을 보여준다. 교장과 교감의 대립은 학생 저항으로 번지고, 원칙이 보호인지 억압인지 관객에게 질문을 던진다. 교칙과 자율의 충돌로 시작한 학교 갈등 전개

원칙이 보호와 억압으로 갈리는 의미의 분기

관객에게 판단을 맡기는 열린 결말의 구성

2026-06-10 18면

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운동장에서는 교복이 아니라 체육복을 입는 게 교칙이다. 쉬는 시간 10분 동안 운동장에서 놀려면 체육복을 갈아입어야 할까. 사소해 보이는 이 상황이 문책과 저항으로 번지는 순간, 이야기는 달라진다.서울 종로구 두산아트센터 스페이스111에서 공연 중인 연극 ‘원칙’(이준우 연출)은 의자 몇 개와 소도구로 채운 무대 위에 규제와 자율, 제도와 변화 등 묵직한 충돌을 펼친다. 홍콩 작가 궈융캉의 작품으로 2017년 현지에서 초연했고, 한국에선 2024년 ‘중국희곡 낭독공연’, 이듬해 서울연극제에서 관객들을 만났다.이번에는 두산아트센터가 매년 주제를 정해 관련 공연, 전시, 강연을 선보이는 두산인문극장의 한 작품으로 무대에 올랐다. 이번 주제는 ‘신분류학’으로, 기존의 분류와 경계가 희미해지는 현대 사회를 들여다보고 사유하며 새로운 경계를 떠올려보는 시간이란 의미다.신임 교장 이연조(박현숙 분)는 교복 착용과 체육활동 제한을 못 박은 엄격한 교칙을 도입했다. 그는 학교 서열이 떨어지고 대학 진학률도 낮아지는 상황을 개선하기 위해 감점과 불이익이라는 제재를 도입하고 면학 분위기를 조성하려 한다. 자유로운 학풍을 지켜온 교감 강정구(오용)는 이에 맞선다. 교감이 내세우는 원칙은 일관된 기준이다. 그러나 한편으로는 현실과 상황, 구성원 목소리를 외면하는 힘으로도 작동한다. 교장과 교감의 대립은 학생들의 갈등으로 이어지고 급기야 라엘(김혜령)은 수업 거부까지 강행한다.작품은 ‘원칙’이 어떻게 다른 의미가 될 수 있는지 묻는다. 누군가는 교장처럼 대다수를 평등하게 보호하는 약속이 원칙이라 여기지만, 또 다른 이들에게는 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 자율을 지우고 억압하는 명령으로 읽힐 수 있다.학교의 이야기를 세대 갈등 같은 사회 현상과 정치적 은유로도 확장해 질문할 수 있다는 점이 흥미롭다. “원칙은 원칙”이라는 교장의 말은 텍스트로만 보면 틀린 게 없다. 젊은 세대의 저항은 사회 변화를 위한 동력이다. 그러나 융통성을 인정하지 않는 원칙은 억압이 되고, 목표와 방향이 명확하지 않은 저항은 혼란이 될 뿐이다.작품은 누구의 손도 들어주지 않는다. 그래서 관객에게 어떤 쪽에 서게 될지 자문하는 공간을 활짝 열어둔다. 교장과 교감이 배드민턴을 치는 마지막 장면은 답을 정하기보다 의견을 주고받는 논의 자체가 원칙이라는 것을 알려주는 듯하다. 공연은 오는 14일까지 이어진다.