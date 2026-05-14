음표 하나, 몸짓 하나… 심리극 같은 왕자의 호수

모나코 몬테카를로 발레단 ‘백조의 호수’에서 왕자 역 맡은 안재용 수석무용수

이미지 확대 모나코 몬테카를로 발레단의 ‘백조의 호수’가 서울, 대전, 경기 화성시 등 3개 도시에서 한국 초연 무대를 올린다. 몬테카를로 발레단의 ‘신데렐라’와 ‘로미오와 줄리엣’에서 한국 관객들을 만났던 수석무용수 안재용은 이 작품에서 어린 시절 트라우마를 겪는 왕자 연기를 펼친다.

화성예술의전당 제공 닫기 이미지 확대 보기 모나코 몬테카를로 발레단의 ‘백조의 호수’가 서울, 대전, 경기 화성시 등 3개 도시에서 한국 초연 무대를 올린다. 몬테카를로 발레단의 ‘신데렐라’와 ‘로미오와 줄리엣’에서 한국 관객들을 만났던 수석무용수 안재용은 이 작품에서 어린 시절 트라우마를 겪는 왕자 연기를 펼친다.

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이미지 확대 장 크리스토프 마이요(뒤) 예술감독과 연습을 하는 안재용(오른쪽).

몬테카를로 발레단·ⓒAlice Blangero 제공 닫기 이미지 확대 보기 장 크리스토프 마이요(뒤) 예술감독과 연습을 하는 안재용(오른쪽).

몬테카를로 발레단·ⓒAlice Blangero 제공

세줄 요약 몬테카를로 발레단의 ‘백조의 호수’는 차이콥스키 음악을 바탕으로 왕자의 성장과 가족 갈등을 전면에 세운 심리극이다. 장식 없는 무대와 역동적 군무, 백조의 손과 날개를 활용한 섬세한 표현이 고전의 틀을 새롭게 바꾼다. 고전 발레를 심리극으로 재해석한 마이요 버전

왕자 내면 성장과 가족 갈등을 전면에 배치

장식 덜고 군무·표정·몸짓으로 서사 강화

2026-05-14 15면

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유리구두 대신 금빛 맨발로 춤추는 ‘신데렐라’(1999), 윌리엄 셰익스피어의 줄리엣을 사랑의 주체로 바라본 ‘로미오와 줄리엣’(1996), 어린 시절 트라우마를 가진 왕자의 여정을 따라가는 ‘백조의 호수’(2011)까지, 모나코 몬테카를로 발레단의 작품은 익숙한 이야기의 외피를 벗기고 인물 내면을 조명한다. 고전 발레의 화려하고 사실적인 무대 대신 장식을 최소화한 무대 위에 무용수들을 세워 표현에 집중하게 만든다.장 크리스토프 마이요(65) 예술감독은 “무대에 너무 많은 것을 더하면 순수한 움직임이 사라진다”면서 “무용수는 태도만으로도 여러 가지를 말할 수 있다”고 강조해왔다. 12일 경기도 화성예술의전당 동탄아트홀에서 미리 본 ‘백조의 호수’에서도 그의 무대 철학이 그대로 드러난다.표트르 일리치 차이콥스키의 음악을 사용하되 이야기 구조는 다르다. 저주를 거는 마법사 로트바르트는 왕의 여자 ‘밤의 여왕’으로 대체됐다. 여기서 비롯되는 가족의 갈등, 인간 내면의 충돌을 겪는 심리극이 모던한 무대 위에서 펼쳐진다. 깃털 옷을 입은 백조의 군무는 새하얀 튀튀로 채운 고전 발레 못지않게 신비롭다. 주역들의 연기력과 움직임, 역동적이면서도 섬세한 군무가 어우러지는 2막과 3막을 지나 무대를 뒤덮는 커다란 천이 소용돌이치며 무용수들을 집어삼키는 듯한 마무리는 감탄을 부른다.이날 리허설을 끝내고 만난 발레단 수석무용수 안재용(33)은 “1막 50분 동안 왕자는 단 한 번도 무대를 벗어나지 않고 파트너를 바꿔가며 파드되(2인무)를 한다”면서 “그래서 우리끼리 ‘백조의 호수’가 아니라 ‘왕자의 호수’라고 한다”며 웃었다. 2시간 전체를 끌고 가는 체력과 기술, 연기력이 모두 필요한 배역이기 때문이다.그는 무용수로서는 매우 늦은 나이인 18세에 발레를 시작해 2016년 몬테카를로 발레단에 입단했다. 쇼트트랙, 스노보드 등 동계 스포츠 종목을 섭렵하다 2011년 누나의 권유로 국립발레단의 ‘로미오와 줄리엣’(마이요 버전)을 보고 발레에 빠졌다. “영화 한 편을 보는 느낌이었어요. 남자 무용수도 이렇게 멋있을 수가 있구나 싶었죠.”그때부터 하루에 클래스 5개, 10시간씩 연습한 끝에 한국예술종합학교에 입학했다. 2016년 한국인 최초로 몬테카를로 발레단에 입단했고 2019년 수석무용수에 올랐다. 그는 마이요에게서 “내가 만든 캐릭터를 새롭게 발견하게 하는 무용수”라며 탄탄한 신뢰를 받고 있다. ‘마이요의 페르소나’라는 평가를 받으며 2019년 ‘신데렐라’의 아버지로, 2023년 ‘로미오와 줄리엣’의 티볼트로 몬테카를로 발레단과 내한했다.음표 하나하나를 몸짓으로 표현하는 마이요 버전의 ‘백조의 호수’에서 안재용이 꼽는 관전 포인트는 ‘손’이다. ‘신데렐라’와 ‘로미오와 줄리엣’에서 여성 무용수가 토슈즈를 벗지만 이 작품에선 백조가 날개 장갑을 낀다. “빛이 비추면 백조를 감싼 마법이 풀리면서 인간의 손으로 감각을 느끼는 장면이 섬세하면서도 아름답다”고 부연했다.수석무용수 8년 차가 된 그는 계속 춤추고 싶다고 했다. “아직 배울 게 많아요. 같은 음악을 추면서도 ‘이런 감정 연기도 표현해 볼 수 있구나’ 하면서요. 몸으로 자기 철학을 표현하는 일은 끝도 없고 정상(頂上)도 없는 듯합니다.”‘백조의 호수’에선 안재용과 함께 한국인 발레리나 신아현과 이수현도 무대에 오른다. 13일 동탄아트홀 공연 뒤엔 16~17일 예술의전당 오페라극장, 20일 대전예술의전당 아트홀로 한국 초연 무대를 이어간다.