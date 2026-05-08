국립오페라단, 미술·문학과 손잡고 ‘극장 너머’ 예술 확장

세줄 요약 국립오페라단이 문학동네, 국립현대미술관과 손잡고 오페라의 감상 공간을 극장 밖으로 넓혔다. 5월 20일 서울 미술관에서 갈라 공연을 열고, 전시 설치미술을 배경으로 성악가와 합창단이 대표 아리아를 선보인다. 문학동네·국립현대미술관과 협업 확대

5월 20일 미술관 오페라 갈라 II 개최

전시 배경 속 대표 아리아와 합창 선사

이미지 확대 2025년 5월 7일 국립현대미술관 서울관에서 열린 ‘미술관 오페라 갈라 Ⅰ’. 국립오페라단 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 5월 7일 국립현대미술관 서울관에서 열린 ‘미술관 오페라 갈라 Ⅰ’. 국립오페라단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립오페라단이 관객들에게 극장을 넘어선 확장된 오페라 감상 경험을 제공하기 위해 문학·미술 분야 기관들과의 협업을 본격화하고 있다. 지난 3월 출판사 문학동네와 업무협약을 체결하며 오페라와 문학의 접점을 넓힌 데 이어 국립현대미술관과 오페라와 미술이 만나는 새로운 예술 경험을 선보인다.국립오페라단은 오는 5월 20일 국립현대미술관 서울에서 ‘미술관 오페라 갈라 II’를 연다. 지난해 국립현대미술관과의 협약으로 처음 올린 ‘미술관 오페라 갈라’가 미술관 관람객들에게 큰 호응을 얻은 데 힘입어 올해까지 협력을 연장했다.이번 오페라 갈라는 ‘데이미언 허스트: 진실은 없어 그러나 모든 것은 가능하지’ 전시의 설치미술 작품을 배경으로 펼쳐진다. 소프라노 윤상아, 메조소프라노 김정미, 테너 김요한, 바리톤 사무엘 윤 등 정상급 성악가들이 무대에 오른다. 여기에 20명 규모의 국립오페라스튜디오합창단 단원들이 함께할 예정이다.공연은 주세페 베르디의 오페라 ‘나부코’ 중 ‘히브리 노예들의 합창’으로 막을 연다. 이어 샤를 구노의 ‘파우스트’ 중 ‘보석의 노래’, 자코모 푸치니의 ‘라 보엠’ 중 ‘그대의 찬 손’, 베르디의 ‘라 트라비아타’ 중 ‘축배의 노래’ 등 유명 오페라 속 대표 아리아와 중창을 잇따라 선사한다.국립오페라단과 문학동네는 정기공연 작품의 주제와 정서를 사유할 수 있는 도서 3종을 공연별로 엄선해 큐레이션을 제공한다. 아울러 문학동네의 독서 멤버십 서비스인 ‘북클럽문학동네’ 회원에게는 국립오페라단 공연 티켓 할인과 교육 프로그램 사전 등록 등 혜택을 준다.