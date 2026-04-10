“한-캐나다 문화 가교” 주한 대사·퀘벡 대표, 에버랜드 공동 제작 서커스 관람

이미지 확대 필립 라포르튠(왼쪽 세 번째) 주한 캐나다 대사, 다미앙 페레이라(두 번째) 주한 퀘벡정부 대표(왼쪽에서 두번째)가 지난 9일 에버랜드를 방문한 모습. 에버랜드 제공 닫기 이미지 확대 보기 필립 라포르튠(왼쪽 세 번째) 주한 캐나다 대사, 다미앙 페레이라(두 번째) 주한 퀘벡정부 대표(왼쪽에서 두번째)가 지난 9일 에버랜드를 방문한 모습. 에버랜드 제공

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삼성물산 리조트부문은 필립 라포르튠 주한 캐나다 대사와 다미앙 페레이라 주한 퀘벡정부 대표 등 주요 인사가 에버랜드를 방문했다고 10일 밝혔다.지난 9일 진행된 이번 방문은 에버랜드가 캐나다 퀘벡의 유명 서커스 제작사 ‘엘로와즈’와 공동 제작한 신규 공연 ‘윙즈 오브 메모리’의 오픈을 기념하기 위해 마련됐다.에버랜드가 올봄 새롭게 선보인 이 공연은 고난도 서커스인 콘토션, 에어리얼 폴 등을 포함해 곡예와 영상, 음악이 조화를 이루는 세계적 수준의 ‘아트 서커스’다. 지난 1일 공개 이후 관람객들의 큰 호응을 얻고 있다.이번 협업은 에버랜드와 오랜 인연을 맺어온 주한 퀘벡정부 대표부의 가교 역할로 성사됐다. 제작에 참여한 엘로와즈는 전 세계 50개국 700여개 도시에서 공연한 세계적인 서커스 전문 기업으로, ‘태양의 서커스’ 등과 함께 캐나다 3대 서커스 제작사로 꼽힌다.공연을 관람한 라포르튠 대사는 “캐나다를 대표하는 서커스 예술이 한국의 대표 테마파크에서 완성도 높게 구현된 점이 인상적”이라며 “이번 협업이 양국 간 문화 교류 확대의 의미 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.페레이라 대표는 “올해는 퀘벡 주정부가 한국에 진출한 지 35주년이 되는 해라 더욱 뜻깊다”며 “언어와 문화, 국경을 초월한 감동을 선사하게 되어 영광”이라고 전했다.