경북 상주서 일가족 3명 숨진 채 발견…경찰 조사

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세줄 요약 경북 상주시 화북면의 한 단독주택에서 50대 부부와 어린 아들 등 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 평소 신변을 비관한 정황이 있었고, 부부의 비관적인 문자메시지를 받은 지인이 집을 찾아가 신고한 것으로 전해졌다. 경찰은 정확한 사망 원인과 경위를 조사한다. 상주 단독주택서 일가족 3명 숨진 채 발견

부부 비관 문자 뒤 지인 방문, 신고로 확인

경찰, 정확한 사망 원인과 경위 조사 중

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 “마들랜”에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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경북 상주시 화북면 한 단독주택에서 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다.30일 경찰과 소방 당국에 따르면 이들은 50대 부부와 어린 아들 등 일가족으로, 현장을 찾은 지인이 발견해 신고했다.이들 일가족은 평소 신변을 비관한 것으로 전해졌으며, 이날도 부부의 비관적인 문자메시지를 받은 지인이 현장을 찾은 것으로 파악됐다.경찰은 자세한 사망 원인 등을 조사하고 있다.