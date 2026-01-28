101층 빌딩 ‘맨몸 등반’ 근육질男 “고기 안 먹는다”

10년 넘게 채식주의 실천…“가끔 생선 먹어”

“많은 근육 필요 없어…채소로 단백질 섭취”

“탄수화물로 에너지 회복…아침은 시금치 스무디”

미국의 '프리 솔로' 암벽등반가 알렉스 호놀드가 25일 대만 타이베이의 초고층 빌딩인 '타이베이 101'에 아무런 안전 장비 없이 맨몸으로 등반하는 데 성공했다. 빌딩 정상에 오른 호놀드가 휴대전화로 '셀카'를 찍고 있다.

이미지 확대 미국의 ‘프리 솔로’ 암벽 등반가 알렉스 호놀드가 25일 대만 타이베이의 초고층 빌딩인 ‘타이베이 101’에 아무런 안전 장비 없이 맨몸으로 등반하고 있다.(왼쪽) 그는 상당한 근육량을 자랑하지만, 10년이 넘는 기간 동안 채식주의자로서 고기를 거의 섭취하지 않았다. 오른쪽은 그가 암벽을 등반하는 모습. 자료 : AP 연합뉴스·알렉스 호놀드 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 미국의 ‘프리 솔로’ 암벽 등반가 알렉스 호놀드가 25일 대만 타이베이의 초고층 빌딩인 ‘타이베이 101’에 아무런 안전 장비 없이 맨몸으로 등반하고 있다.(왼쪽) 그는 상당한 근육량을 자랑하지만, 10년이 넘는 기간 동안 채식주의자로서 고기를 거의 섭취하지 않았다. 오른쪽은 그가 암벽을 등반하는 모습. 자료 : AP 연합뉴스·알렉스 호놀드 인스타그램

이미지 확대 미국의 ‘프리 솔로’ 암벽등반가 알렉스 호놀드가 25일 대만 타이베이의 초고층 빌딩인 ‘타이베이 101’에 아무런 안전 장비 없이 맨몸으로 등반하고 있다. 20256.1.25 타이베이 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국의 ‘프리 솔로’ 암벽등반가 알렉스 호놀드가 25일 대만 타이베이의 초고층 빌딩인 ‘타이베이 101’에 아무런 안전 장비 없이 맨몸으로 등반하고 있다. 20256.1.25 타이베이 EPA 연합뉴스

아무런 안전 장비 없이 맨몸으로 등반하는 미국의 ‘프리 솔로’ 암벽등반가 알렉스 호놀드(40)가 세계 2위 높이의 마천루인 대만 ‘타이베이 101’ 등반에 성공해 화제를 모으고 있는 가운데, 그가 10년이 넘는 기간 채식주의자로서 고기를 거의 섭취하지 않았다는 사실이 재조명되고 있다.외신에 따르면 호놀드는 수년 전부터 여러 인터뷰를 통해 자신을 ‘유연한 채식주의자’라고 소개해왔다. 상황에 따라 유연하게 음식을 섭취하며 종종 생선도 먹지만, 대부분 곡류와 채소 위주의 식단을 지켜왔다고 그는 설명한다.등반을 위해 가벼운 체중을 유지해야 하는 점, 최소한의 먹거리만 가지고 암벽을 올라야 하는 특성 등이 그가 채식주의자가 된 배경이다. 특히 자연 속에서 활동하면서 갖게 된 환경에 대한 고민이 그를 채식주의로 이끌었다.환경 관련 재단을 이끄는 그는 최근 잡지 ‘지큐’와의 인터뷰에서 “(육식이) 환경에 미치는 영향과 나 스스로 ‘탄소 발자국’을 최소화하는 방법에 대해 고민했다”고 밝혔다.암벽 등반가에게는 상당한 근육량이 요구된다. 호놀드 또한 등반하는 모습을 보면 근육이 탄탄한 팔과 어깨, 다리 등이 눈에 띈다.이러한 근육량이 고기를 섭취하지 않은 채 유지되는 비결에 대해 이목이 쏠린다. 그는 “단백질 파우더 같은 제품을 먹기는 하지만, 시금치와 같은 채소를 통해 단백질을 섭취한다”면서 “암벽 등반가에게는 보디빌더 같은 근육 보다 손가락의 힘으로 버티는 것이 중요하다”라고 설명했다.이어 “전 세계를 탐험하며 많은 농부를 만났는데, 그들이 쌀과 채소를 주로 먹으면서 날씬하고 강한 몸을 유지하는 것을 봤다”면서 “우리는 이미 채소 등을 통해 충분한 단백질을 섭취하고 있으며, 강해지기 위해 매일 일정량의 단백질을 더 먹어야 한다고 생각하지 않는다”라고 선을 그었다.그의 식단에서 가장 중요한 것은 탄수화물과 채소, 과일이다. 그는 “끼니마다 채소를 먹으며, 항상 똑같은 식단을 유지하려 노력한다”면서 “최대한 다양한 채소를 먹는 것을 중요하게 생각한다”고 말했다.그는 여러 인터뷰를 통해 자신의 식단과 요리법을 공개했다. 그가 암벽 등반을 갈 때는 아침 식사로 스무디를 마시는데, 시금치와 바나나, 아보카도, 견과류, 식물성 단백질 파우더 등을 섞어 600~800㎉에 달하는 높은 열량을 공급하고 포만감을 느낄 수 있게 한다.또한 등반을 마친 뒤에는 채소를 듬뿍 넣은 파스타로 에너지를 보충한다. 시금치와 피망, 양파, 애호박, 아보카도 등을 넣은 파스타를 통해 풍부한 탄수화물을 섭취하고 이를 통해 지친 몸을 회복한다고 설명했다.알렉스 호놀드는 2017년 높이 975m에 달하는 미국 캘리포니아주 요세미티 국립공원 엘 캐피탄 절벽을 3시간 56분 만에 맨몸으로 등반하는 데 성공했다. 그 외에도 남극과 그린란드 등 세계 곳곳에서 도전을 이어가고 있으며 신재생 에너지와 관련된 비영리 단체를 설립해 운영하고 있다.그는 지난 25일 높이 509m(101층)로 아랍에미리트(UAE) 두바이에 부르즈 할리파(828m)에 이은 세계 2위 마천루인 대만 ‘타이베이 101’를 맨몸으로 등반하는 데 성공했다.그의 도전은 넷플릭스가 ‘마천루 라이브’라는 방송을 통해 생중계했다. 그는 로프 등 아무런 안전 장비 없이 타이베이 101을 지상에서부터 맨몸으로 올라 불과 91분 만에 정상에 도달했다.