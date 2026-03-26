정부 유류세 인하키로…휘발유 65원·경유 87원 더 내린다

이미지 확대 시민들이 11일 서울 서초구 경부고속도로 만남의광장 부산방향 휴게소 내 주유소에서 주유하고 있다. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 시민들이 11일 서울 서초구 경부고속도로 만남의광장 부산방향 휴게소 내 주유소에서 주유하고 있다. 이지훈 기자

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 중동 전쟁에 따른 비상경제 대응방안을 발표하고 있다. 연합뉴스, 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제 점검회의 관련 관계부처 합동브리핑에서 중동 전쟁에 따른 비상경제 대응방안을 발표하고 있다. 연합뉴스,

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정부가 중동전쟁 상황이 지속됨에 따라 휘발유·경유 유류세 인하 폭을 확대한다.정부는 26일 이재명 대통령 주재로 비상경제점검회의를 열고 ‘중동전쟁에 따른 비상경제 대응방안’을 발표했다.에너지 가격 안정을 위해 정부는 휘발유 유류세 인하 폭을 현행 7%에서 15%로, 경유는 10%에서 25%로 각각 확대한다. 27일부터 국제유가 상승분을 반영해 석유제품 최고가격을 상향 조정하되 유류세 인하를 동시에 실시해 부담을 낮춘다는 방침이다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 국제유가(브렌트유 기준)는 지난달 27일 배럴당 72.5달러에서 3월 25일 99.2달러로 41% 급등했다.유류세 추가 인하분(부가세 포함)은 휘발유는 ℓ당 65원, 경유 87원 수준이다. 유류세 인하 조치는 5월 말까지 시행된다. 정부는 오는 31일 국무회의에서 교통·에너지·환경세법 시행령을 개정할 예정이다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “경유는 산업·물류 또는 생계의 가장 필수적인 연료기 때문에 유류세 인하 폭을 25%로 늘렸다”며 “유류세를 더 인하할 한도가 좀 남아 있다. 상황이 악화되면 국제유가 상황, 전쟁 상황을 봐서 추가적으로 해나갈 계획”이라고 밝혔다.또 최고가격제 대상에는 선박용 경유를 추가하기로 했다. 2차 석유제품 최고가격제는 27일 0시를 기해 고시 후 적용될 예정이다.구 부총리를 중심으로 하는 공급망 위기대책본부도 전날부터 가동하기 시작했다. 위기대책본부는 중동 의존도가 높은 품목을 일일 집중 관리한다.호르무즈 해협 봉쇄로 2월 말 대비 67% 가격이 급등하며 수급에 차질을 빚은 나프타는 27일 0시부터 수출 통제 등 긴급 수급 조정 조치를 시행한다.이와 동시에 요소수 수급 안정을 위한 매점매석 금지 고시도 27일부터 시행한다. 요소수 수입·제조·판매업자와 요소 수입·판매업자는 2025년도 월평균 판매량의 150%를 초과해 7일 이상 보관하거나 정당한 이유 없이 판매를 기피하는 행위가 금지된다.