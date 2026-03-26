포항 군부대 사격장 인근 야산서 불…헬기 7대 투입해 진화 중

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경북 포항시 남구 장기면 수성리 군부대 사격장에서 26일 발생한 산불. 경북소방본부 제공
경북 포항 군부대 사격장 일대 야산에서 불이 나 당국이 진화에 나섰다.
경북소방본부에 따르면 26일 오후 1시 3분쯤 포항시 남구 장기면 수성리 군부대 사격장 일대 야산에서 불이 나 산림·소방 당국이 진화에 나섰다.
산림·소방 당국은 군부대 사격 훈련 중 산에 불이 났다는 신고를 받고 헬기 7대를 투입해 불을 끄고 있다. 다만 현장에 도착한 소방 출동대는 불발탄 등 위험물이 있어 군부대 통제로 진입하지 못하고 있다.
해당 부대에서는 이날 오전부터 훈련을 진행 중이었다.
산림·소방 당국은 진화를 마친 뒤 피해 규모와 화재 원인 등을 조사할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
산불의 원인으로 추정되는 것은?