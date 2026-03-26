포항 군부대 사격장 인근 야산서 불…헬기 7대 투입해 진화 중

이미지 확대 경북 포항시 남구 장기면 수성리 군부대 사격장에서 26일 발생한 산불. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 남구 장기면 수성리 군부대 사격장에서 26일 발생한 산불. 경북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항 군부대 사격장 일대 야산에서 불이 나 당국이 진화에 나섰다.경북소방본부에 따르면 26일 오후 1시 3분쯤 포항시 남구 장기면 수성리 군부대 사격장 일대 야산에서 불이 나 산림·소방 당국이 진화에 나섰다.산림·소방 당국은 군부대 사격 훈련 중 산에 불이 났다는 신고를 받고 헬기 7대를 투입해 불을 끄고 있다. 다만 현장에 도착한 소방 출동대는 불발탄 등 위험물이 있어 군부대 통제로 진입하지 못하고 있다.해당 부대에서는 이날 오전부터 훈련을 진행 중이었다.산림·소방 당국은 진화를 마친 뒤 피해 규모와 화재 원인 등을 조사할 예정이다.