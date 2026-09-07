‘만취 여성 집단성폭행’ 연예인 입던 옷이 15만원에… “기분 더럽겠다” SM 플리마켓 검수 부실 논란 [넷만세]

세줄 요약 SM엔터테인먼트가 연 NCT 플리마켓에서 성폭행 혐의로 퇴출된 전 멤버 태일이 활동 때 입던 옷이 15만원에 판매돼 논란이 됐다. 팬들은 범죄자 옷을 검수 없이 판 것은 부적절하다고 비판했고, 일부는 환불로 마무리된 일이라며 엇갈린 반응을 보였다. NCT 플리마켓서 태일 착용 의상 판매 논란

성폭행 퇴출 멤버 옷 15만원 판매, 환불 처리

팬덤·커뮤니티서 검수 부실과 책임 공방

이미지 확대 SM엔터테인먼트가 NCT 브랜드 론칭 10주년을 맞아 지난 6일 연 ‘NCT 플리마켓’ 행사에서 성범죄로 퇴출된 전 멤버 태일이 입었던 의상이 판매 물품으로 나와 논란이다. 사진은 NCT 팬인 A씨가 문제의 의상을 구매 후 들고 있는 모습(왼쪽)과 같은 옷을 태일이 ‘체인’(Chain) 뮤직비디오에서 입고 있는 장면(오른쪽). A씨 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 SM엔터테인먼트가 NCT 브랜드 론칭 10주년을 맞아 지난 6일 연 ‘NCT 플리마켓’ 행사에서 성범죄로 퇴출된 전 멤버 태일이 입었던 의상이 판매 물품으로 나와 논란이다. 사진은 NCT 팬인 A씨가 문제의 의상을 구매 후 들고 있는 모습(왼쪽)과 같은 옷을 태일이 ‘체인’(Chain) 뮤직비디오에서 입고 있는 장면(오른쪽). A씨 엑스 캡처

이미지 확대 NCT 태일이 16일 서울 서초구 서울웨이브 아트센터에서 열린 SM 새 유닛 NCT 도재정의 스페셜 론칭쇼 포토콜 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2023.4.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 NCT 태일이 16일 서울 서초구 서울웨이브 아트센터에서 열린 SM 새 유닛 NCT 도재정의 스페셜 론칭쇼 포토콜 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2023.4.16 뉴스1

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술에 취한 외국인 여성 관광객을 집단 성폭행한 사실이 드러나 그룹 NCT에서 퇴출된 전 멤버가 활동 당시 입었던 옷이 SM엔터테인먼트가 연 플리마켓에서 판매된 사실이 알려지며 여론의 비판을 받고 있다.이같은 일은 SM이 지난 6일 NCT 브랜드 론칭 10주년을 맞아 멤버들이 입었던 의상 및 개인 소장품을 판매하는 ‘NCT 플리마켓’을 연 현장에서 발생했다.이날 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크에서 열린 플리마켓에 간 NCT 팬 A씨는 엑스(옛 트위터)에 “성폭행 탈퇴범 옷을 팔면 어쩌자는 건가. 범죄자 옷을 사고 싶어 하는 팬이 어딨나”라고 불만을 토로했다.A씨는 그러면서 15만원을 주고 구매했다는 검은색 상의를 플리마켓 현장에서 찍은 사진과 전 멤버 태일(32·본명 문태일)이 ‘체인’(Chain) 뮤직비디오에서 해당 의상을 입고 있는 사진을 나란히 올렸다.이후 게시물에서 A씨는 항의한 끝에 문제의 의상에 대해선 환불받았다고 전했다.이를 본 일부 팬들은 플리마켓에 나온 수많은 옷 중에서 태일의 옷만 선별해 내놓지 않기는 현실적으로 어려웠을 것이라고 SM 측을 두둔하며 A씨를 비판하기도 했다.이에 A씨는 “저보고 예민하다고, (항의받은 행사 관계자가) 불쌍하다고 하는 분들이 있는데 가장 구별이 쉬운 뮤직비디오 의상을 못 찾아낸 건 업무 태만이라고 생각한다”고 말했다.SM 측의 허술한 행사 운영을 놓고 K팝·아이돌 관련 온라인 커뮤니티 등에서는 비판이 쏟아졌다.온라인 커뮤니티 ‘더쿠’에서는 “샀는데 성범죄자가 입었던 옷이면 기분 더럽겠다”, “공짜 나눔도 아니고 돈 받고 팔면서 검수 안 했나”, “금액 매겨서 가격표 붙일 정신은 있는데 강간범 옷 검수는 왜 못 했나” 등 주최 측을 질책하는 댓글이 많았다.반면 “검수하다 못 골라낸 거면 이해해주자 다들 직장에서 실수 없이 완벽하냐”, “그 사람의 죄가 옷에까지 묻어 있는 건 아니고, 환불해 줬으니 끝 아닌가” 등 SM의 ‘실수’를 이해해줘야 한다는 소수 의견도 있었다.한편 태일은 술에 취한 외국인 여성 관광객을 집단 성폭행한 혐의로 지난해 12월 징역 3년 6개월의 실형을 확정받아 복역 중이다.태일은 2024년 6월 13일 지인 2명과 서울 용산구 이태원의 한 술집에서 처음 만난 외국인 여성 피해자와 술을 마시다 피해자를 지인의 집으로 데려간 뒤 피해자가 만취해 의식을 잃자 성폭행한 것으로 조사됐다.태일의 범행이 대중에 알려지기 직전인 2024년 8월 SM은 “사안이 매우 엄중함을 인지해 더 이상 팀 활동을 이어갈 수 없다고 판단했다”며 태일의 NCT 탈퇴를 공식 발표했다.지난해 7월 1심은 “피해자가 술에 취해 항거불능인 상태를 이용해 순차 간음한 것으로 죄질이 매우 좋지 않다”며 태일 등 3명에게 각각 징역 3년 6개월을 선고하고 법정구속했다.2심도 1심 판단에 문제가 없다고 보고 이들의 항소를 기각했다. 태일 등은 재차 상고했으나, 대법원 역시 상고 이유가 부적법하다고 보고 상고 기각 결정을 내려 형이 확정됐다.