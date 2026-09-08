[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 8일

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36년생 : 오전보다 오후에 운의 흐름이 점차 좋아진다.48년생 : 확인되지 않은 말에 마음이 흔들리지 않도록 하라.60년생 : 늦은 시간의 외출은 되도록 피하는 것이 좋다.72년생 : 다른 사람에게 너그럽게 베풀면 복이 돌아온다.84년생 : 자신감이 지나치면 실수할 수 있으니 겸손하라.96년생 : 실력을 과시하기보다 성실한 태도를 보여라.37년생 : 자신의 형편과 상황을 먼저 살핀 뒤 움직여라.49년생 : 작은 결정도 신중히 해야 후회가 없다.61년생 : 필요한 수입이나 재물이 들어올 수 있다.73년생 : 다툴 만한 상황은 한발 물러서 피하라.85년생 : 허세를 부리면 신뢰를 잃을 수 있다.97년생 : 가진 능력을 꾸밈없이 보여주는 것이 가장 좋다.호랑이38년생 : 일이 더디더라도 초조하게 서두르지 마라.50년생 : 추진하는 일이 순조롭게 풀려 기쁨이 생긴다.62년생 : 맡은 일에 정성을 다하면 좋은 평가를 받는다.74년생 : 술이나 사행성 활동은 멀리하는 것이 좋다.86년생 : 다른 사람의 재물이나 성과를 탐내지 마라.98년생 : 남과 비교하기보다 자신의 성장에 집중하라.토끼39년생 : 사람을 대하는 태도가 좋아 인정을 받을 수 있다.51년생 : 상황을 살피지 않은 경솔한 행동은 삼가라.63년생 : 기쁨과 행운이 함께하는 밝은 하루다.75년생 : 친구나 동료의 도움을 받아야 일이 잘 풀린다.87년생 : 욕심을 절제하면 더 좋은 기회가 따라온다.99년생 : 친구와 협력하면 어려운 과제도 해결할 수 있다.40년생 : 추진하는 일이 계획한 방향으로 잘 진행된다.52년생 : 현실성 없는 기대나 욕심은 내려놓아라.64년생 : 결과가 늦더라도 미리 포기하지 마라.76년생 : 지나친 경쟁보다 협력을 선택하는 것이 좋다.88년생 : 기대한 대로 되지 않아도 다른 길이 열린다.00년생 : 한 번의 실패에 좌절하지 말고 방법을 바꿔라.41년생 : 먼 거리의 여행이나 무리한 이동은 피하라.53년생 : 몸은 바빠도 마음은 즐겁고 보람이 있다.65년생 : 과감하게 결정하고 움직여야 할 때다.77년생 : 애정 문제로 오해가 생기지 않도록 조심하라.89년생 : 낯선 사람의 말이나 제안을 쉽게 믿지 마라.01년생 : 새로운 관계를 맺을 때 상대를 충분히 살펴라.42년생 : 기분 좋은 소식이 찾아오는 즐거운 날이다.54년생 : 사소한 문제가 커질 수 있으니 말과 행동을 조심하라.66년생 : 금전과 관련된 뜻밖의 행운이 찾아온다.78년생 : 아랫사람의 의견에서 좋은 해결책을 찾는다.90년생 : 마음먹고 추진한 일이 원하는 대로 성사된다.02년생 : 자신 있게 도전하면 반가운 결과를 얻을 수 있다.43년생 : 혼자 해결하려 하지 말고 귀인의 도움을 구하라.55년생 : 피로가 쌓이기 쉬우니 건강을 먼저 챙겨라.67년생 : 좋은 기회가 왔으니 망설이지 말고 움직여라.79년생 : 다른 사람을 원망하기보다 한 번 더 참아라.91년생 : 기대하지 않았던 행운이 따라 기쁨이 생긴다.03년생 : 도전할 기회가 생기니 용기를 내어 참여하라.원숭이44년생 : 운이 좋아지고 노력 이상의 소득이 생긴다.56년생 : 지나치게 큰 기대는 실망을 만들 수 있다.68년생 : 재정이 안정되고 생활에 여유가 생긴다.80년생 : 익숙한 방식에서 벗어나 새로운 길을 찾아라.92년생 : 수입이 생겨도 지출이 많으니 관리를 잘해야 한다.04년생 : 용돈과 소비를 계획적으로 관리하는 습관이 필요하다.45년생 : 크지는 않지만 실속 있는 소득을 얻는다.57년생 : 불필요한 말로 구설에 오르지 않도록 조심하라.69년생 : 반가운 친구나 지인을 만나 즐거움을 나눈다.81년생 : 이동 중 사고나 실수가 없도록 주의하라.93년생 : 여행이나 먼 외출은 다음으로 미루는 것이 좋다.05년생 : 친구와 외출할 때 안전과 시간을 잘 지켜라.46년생 : 욕심을 줄이면 마음과 생활이 편안해진다.58년생 : 바라던 일이 이루어져 기쁨을 얻는다.70년생 : 마음을 가다듬고 진행 중인 일을 잘 마무리하라.82년생 : 집안이나 직장에서 반가운 일이 생긴다.94년생 : 미뤄 둔 일을 끝까지 정리해야 한다.06년생 : 시작한 공부나 활동을 책임감 있게 마쳐라.돼지47년생 : 다른 사람의 일에 지나치게 관여하지 마라.59년생 : 몸의 작은 이상도 가볍게 넘기지 말고 쉬어라.71년생 : 고민이 있다면 가까운 친구와 상의하는 것이 좋다.83년생 : 일이 잘 풀리지 않아도 조급해하지 마라.95년생 : 하는 일마다 마지막 확인을 철저히 해야 한다.07년생 : 작은 실수도 반복하지 않도록 꼼꼼히 살펴라.