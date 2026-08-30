스트레이 키즈 리노, 네팔 구호에 1억원 기부

리노 “조그마한 힘이 되었으면”

이미지 확대 JYP엔터테인먼트는 그룹 스트레이 키즈의 멤버 리노가 지난 28일 네팔 홍수 피해 지원을 위해 국제구호개발 비정부기구(NGO) 월드비전에 성금 1억원을 전달했다고 30일 밝혔다. JYP엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 JYP엔터테인먼트는 그룹 스트레이 키즈의 멤버 리노가 지난 28일 네팔 홍수 피해 지원을 위해 국제구호개발 비정부기구(NGO) 월드비전에 성금 1억원을 전달했다고 30일 밝혔다. JYP엔터테인먼트 제공

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그룹 스트레이 키즈의 멤버 리노가 네팔 대홍수 이재민 긴급구호를 위해 1억원을 기부했다.JYP엔터테인먼트는 리노가 지난 28일 네팔 홍수 피해 아동과 가족의 생명 구호, 생계유지 지원을 위해 국제구호개발 NGO 월드비전에 성금 1억원을 전달했다고 30일 밝혔다. 성금은 피해 주민의 식량·영양 지원, 임시주거 마련, 식수·위생 지원 등 생존과 일상 회복을 위해 쓰일 예정이다.리노는 “어려운 시간을 보내고 계신 분들께 저의 마음이 조그마한 힘이 되었으면 좋겠다”며 “이재민들과 현장에서 구호 작업에 힘써주시는 모든 분이 하루빨리 평온한 일상을 회복하시기를 진심으로 바란다”고 전했다.리노는 2014년 해외 아동 후원을 시작으로 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있다. 2024년에는 월드비전 글로벌 식량위기 대응 사업에 1억원을 기부해 최연소 ‘밥피어스아너클럽’ 회원이 됐다.